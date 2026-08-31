¿Cree que las máquinas de vending de los hospitales deberían ofrecer únicamente productos saludables?

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Las máquinas de vending forman parte del paisaje habitual de hospitales y centros sanitarios. Sin embargo, su oferta vuelve a abrir el debate sobre la alimentación saludable: refrescos azucarados, bollería, chocolates y aperitivos ultraprocesados conviven, en muchos casos, con productos que deberían promover una dieta equilibrada.

La cuestión resulta especialmente llamativa en espacios dedicados precisamente a cuidar la salud. Pacientes, familiares y profesionales sanitarios recurren con frecuencia a estas máquinas por falta de tiempo o porque son la única opción disponible durante determinadas horas del día.

¿Deben los hospitales dar ejemplo y limitar la venta de productos considerados poco saludables? Queremos conocer la opinión de nuestros lectores sobre qué tipo de alimentos deberían dispensar las máquinas de vending instaladas en los centros sanitarios.