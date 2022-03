El acoso ha pasado de las aulas y patios de recreo a una constante que puede comprender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es tan importante que el acoso escolar y ciberbullying son de los factores de riesgo más importantes para la conducta suicida, según Save the Children, y multiplica por 2,55 las probabilidades de suicidio entre los menores. Cómo saber que un menor está siendo víctima del bullying.

La lucha contra el acoso escolar debe ser una prioridad en los centros escolares, un reto para el que, tanto los padres y madres como los docentes, parecen no estar preparados.

“Cada niño es un mundo y, si tu hijo está siendo víctima de ciberacoso, puede que muestre todos estos síntomas o ninguno de ellos. Nadie puede juzgar mejor que los padres y madres su comportamiento diario, por ello, es importante continuar observando su conducta”, según Jaume Amorós, psicólogo e investigador de Qustodio.

Signos para saber que un menor está siendo víctima del bullying

Sin ganas de ir al colegio

La plataforma Qustodio explica que, en la mayoría de los casos de ciberacoso, los acosadores conocen a la víctima en persona, lo que significa que es muy probable que sean compañeros en el colegio o instituto.

Enfado o irritabilidad después de conectarse a Internet

A través de la tecnología también tienen lugar este problema. entonces debemos estar atentos a que el niño no esté muy enfadado y hasta triste cuando acaba de conectarse a Internet.

Cambios en los hábitos alimentarios

Los expertos comentan que el acoso puede afectar a su apetito y es posible que gane o pierda peso sin razón aparente, o bien que sufra síntomas físicos como dolor de estómago o dolor de cabeza con más frecuencia.

Cambios de carácter

También debemos observar cuando el niño cambia de repente su carácter sin un motivo aparente. Pues puede ser que hay vuelto más reservado. Esto sucede por muchas causas como que el menor se sienta avergonzado o que tenga miedo de contarle a alguien lo que le pasa.

Problemas de autoestima

Ello se ve enseguida porque el niño no está seguro con nada de lo que hace. Cree que no sirve para nada, deja de aprender y estudiar y saca malas notas condicionado por este tema. Pues el maltrato psicológico no se ve, pero anula a la persona y le quita la autoestima y puede desembocar en cuadros de ansiedad y en muchos otros trastornos.