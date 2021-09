Las piedras en el riñón es un problema cada vez más común al que debemos ponerle remedio gracias a buenos hábitos. Veamos los remedios y alimentos para expulsar las piedras del riñón, pues con ello nos encontraremos mejor. Descubre qué puedes hacer.

Ante todo es el médico el que debe poner remedio a este problema con el tratamiento adecuado en cada caso.

Cinfa da a conocer que este problema puede llegar a afectar a una de cada diez personas en algún momento de su vida. Normalmente, la incidencia aumenta después de los 20 años y es máxima entre los 40 y los 60, especialmente en los hombres.

¿Qué son los cálculos renales?

Cuando nos referimos a este problema, hablamos de cálculo renal, litiasis renal o nefrolitiasis. Es cuando dentro del riñón se forma una masa sólida compuesta de sales de fosfato y carbonato cálcico, sustancias procedentes de la orina.

Esta piedra en el riñón puede permanecer en el lugar de origen durante todo el tratamiento, pero también puede desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario.

¿Qué tipos de piedras en el riñón encontramos?

Piedras de calcio que corresponde al más común. Suelen ser por calcio y oxalato.

Piedras de ácido úrico, que tienen lugar cuando la orina es más ácida.

De cistina, realizadas de una sustancia química que el cuerpo produce de forma natural.

Síntomas de las piedras en el riñón

Medline Plus nombra que los principales síntomas que indican la existencia de cálculos renales y que necesitan atención médica son el dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece, sangre en la orina, fiebre y escalofríos, vómitos, orina con mal olor o con apariencia turbia, sensación de ardor al orinar, etc.

Ahora bien, a destacar que los síntomas no aparecen hasta que la piedra comienza a desplazarse por el riñón o cuando atraviesa el uréter, es decir, el tubo que conecta el riñón y la vejiga.

¿Cuáles son los remedios para expulsar las piedras del riñón?

Infusiones de agua y limón

El agua, el limón y las infusiones son un remedio muy efectivo. Así, para evitar la formación de cálculos renales, una infusión de hierbas diuréticas resulta muy efectivo.

Caldo vegetal

Como tomar agua o infusiones es importante para tratar este problema, hay que ir ingiriendo líquidos. Por ello también se aconseja tomar buen caldo vegetal que además aporten cantidad de vegetales al tener mayores vitaminas y minerales.

Evitar ciertos alimentos

Es importante limitar determinados alimentos como el sodio y la proteína de animales para poder prevenir que salgan piedras en los riñones.

Hidratarse

Beber una cantidad de agua importante también es fundamental para mantener la orina diluida y así eliminar las piedras en el riñón.

Albahaca

Medical News Today contiene compuestos conocidos por ayudar a estabilizar los niveles de ácido úrico, lo que dificulta la formación de cálculos renales. Una cucharadita de extracto de albahaca o jugo/zumo puro al día puede ayudar a prevenir y tratar los cálculos renales.

Calor sobre la zona

Para eludir la aparición de cálculos renales y calmar a la vez cualquier molestia, podemos aplicar calor en la zona afectada, entre las lumbares y las dorsales.

Zumo de limón y vinagre

Encontramos el zumo de limón y el vinagre de manzana son productos naturales que evitan que el ácido úrico se cristalice, eliminando los cálculos ya existentes y limpiando el riñón. Es otro remedio para expulsar las piedras del riñón.

Zumo o semilla de apio

El apio contiene antioxidantes y compuestos conocidos por incrementar la producción de orina. Tal como indica Medical News Today hay que agregar semillas de apio a las comidas regularmente puede ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar cálculos renales.

Ejercicio físico

Ya hemos visto que comer de forma más sana es favorable, pero también hacer ejercicio. Por ejemplo debemos evitar que el índice de masa corporal (IMC) rebase los límites saludables (18-25 kg/m2) y cuidar el peso para mantenerlo siempre dentro de unos mismos parámetros. tu peso. Practicar ejercicio físico de manera regular te ayudará a conseguirlo y también, a sentirte mejor.

Tratamiento contra las piedras del riñón

Hay que ser visitados por el médico para que nos dé un diagnóstico y el tratamiento a medida.