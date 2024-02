Fact checked

Mantenernos saludables no es una tarea sencilla. Sin embargo, si estás dispuesto a hacer un esfuerzo y cambiar algunos hábitos, descubrirás que puedes bajar el colesterol de forma más rápida. Solamente tienes que centrarte en algunas cuestiones básicas. Desde la prestigiosa Clínica Mayo señalan que basta con modificar tu estilo de vida en cinco puntos para verte y estar más sano.

Los expertos indican que los cuidados simples no sólo ayudan a bajar el colesterol naturalmente y depender menos de los remedios, sino que además aumentan el potencial de reducción del LDL en el cuerpo que tienen los medicamentos. Si consumes fármacos, deberías también con su acción realizar una serie de medidas. Especialmente, si te preocupa el colesterol LDL o «malo».

Cómo bajar el colesterol de la forma más rápida (y sana)

Lleva una alimentación equilibrada

Tienes que ingerir una cantidad mínima de alimentos variados a lo largo de la semana incluyendo frutas, verduras, carnes, etc. Procura comer menos grasas saturadas, evitando las carnes rojas y los productos lácteos enteros, y eliminar las grasas trans. Normalmente, son las que figuran en la etiqueta de los artículos alimenticios como «aceite vegetal parcialmente hidrogenado».

Por otro lado, debes incrementar la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como los pescados azules y frutos secos. Estos impiden que la presión arterial se eleve demasiado. Y la tensión es uno de los desencadenantes de las principales afecciones cardiovasculares.

Si consumes suficientes ácidos grasos Omega 3 protegerás tu corazón de las patologías cardíacas más comunes.

La fibra soluble es otra de las claves para bajar el colesterol. Previene la absorción de éste por parte del torrente sanguíneo.

Entrena a diario, o varias veces a la semana

Los beneficios de la actividad física para el colesterol han sido largamente comprobados y, no importa la actividad que hagas, entrenar unos 30 minutos al día, varias veces a la semana, elevará la cantidad de lipoproteínas de alta densidad en tu organismo.

Estas lipoproteínas de alta densidad -o HDL- son el colesterol bueno, el que se encarga de eliminar el colesterol malo de tus arterias.

¿Cómo deberías entrenar? Prueba yendo al trabajo caminando o en bicicleta, disfrutar de tus deportes favoritos o practica cualquier disciplina que prefieras e involucre tanto el cuerpo como la mente.

Entrenando con regularidad acelerarás tu metabolismo basal, quemando calorías aún cuando estés en reposo. Eso le hará bien a tu cerebro y te permitirá adelgazar con mayor velocidad.

¿Sigues fumando? Fuera este hábito

Algún que otro cigarrillo en la juventud no traería mayores consecuencias para tu cuerpo, pero si sigues fumando pasados los 40 entonces estás atentando contra tu propio organismo. Si abandonas esta adicción, en sólo 20 minutos se regularizarán algunas mediciones importantes del cuerpo como la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

En tres meses, tus sistemas circulatorio, respiratorio y hasta digestivo comenzarán a purgarse. En un año, el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas será ostensiblemente inferior al de un fumador activo: un 50% menos de probabilidades de patologías cardiovasculares.

Llegar a tu peso ideal: cómo bajar el colesterol



La mayoría de los pacientes con un colesterol malo demasiado alto experimentan asimismo problemas para poder controlar su peso. No es raro ni tienes nada de qué avergonzarte. Además, todos tenemos momentos en la vida en los que nos dejamos tentar por alimentos poco saludables como los ultraprocesados. Es cuestión de comer bien, variado, y entrenarse casi todos los días.

Hay comportamientos que si bien no pueden calificarse como «entrenamiento» sí suponen que tu cuerpo adquiera otro dinamismo. Conductas como el subir a la oficina por las escaleras y no por el ascensor, o permanecer parado y no sentado todo el día, posiblemente repercutirán en tu estado general. Lograrás mayor elasticidad y fuerza, y eso te animará a entrenar.

Hay investigaciones sobre los efectos del alcohol sobre los factores de riesgo cardiovascular, publicado hace unos años por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, asocia el consumo moderado de alcohol con niveles más altos de colesterol HDL. Contrariamente, relaciona el consumo excesivo de alcohol con niveles más altos de colesterol LDL. Es decir, sé precavido.

Deberías limitar el consumo de alcohol a las situaciones sociales, y en casa beber sólo agua y zumos naturales de fruta. La ingesta alcohólica abusiva suele causar inconvenientes de salud que van más allá de los niveles elevados de colesterol malo. Esto relaciona otros órganos, funciones y mediciones; provocando hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y hasta accidentes cerebrovasculares.

Consulta siempre a un profesional para bajar el colesterol



Un profesional de la salud debería analizar tu evolución y los niveles de colesterol malo en sangre siempre. Consúltale sobre tu caso específico, para que pueda guiarte y ser más concreto en cuanto a estas recomendaciones generales.

Primero hay que medir el nivel de colesterol en sangre y comprobar tus hábitos, el médico te dirá entonces qué hacer para mantenerlos, bajar el colesterol malo, etc.