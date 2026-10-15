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El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta -COMCE- Enrique Roviralta, ha reclamado en Bruselas soluciones inmediatas y advierte de que Ceuta no puede convertirse en «moneda de cambio ni motivo de chantaje» tras más de dos meses de una situación que ha transformado la vida de la ciudad.

Así, Enrique Roviralta ha trasladado ante las instituciones europeas las consecuencias sanitarias, sociales y humanas que la invasión ha provocado en la ciudad. Roviralta ha comparecido no solo como representante de la profesión médica ceutí, sino también como médico, ciudadano español y ciudadano europeo, con una idea que ha querido dejar clara desde el comienzo de su intervención: «Ceuta es Europa».

Durante su exposición, el presidente del COMCE ha realizado un recorrido por la situación sanitaria que ya padecía Ceuta antes del 30 de julio y por cómo los acontecimientos posteriores han agravado unas carencias estructurales que el Colegio lleva años denunciando.

Una sanidad vulnerable antes del 30 de julio

Roviralta ha recordado que la crisis no encontró una sanidad en condiciones óptimas, sino un sistema que ya sufría una importante falta de médicos y recursos. «Lo que ocurrió este verano no creó nuestros problemas sanitarios. Los encontró allí. Y los multiplicó», ha señalado durante su intervención.

El presidente del Colegio ha trasladado a Bruselas algunas de las carencias que condicionan la asistencia sanitaria en Ceuta, desde la falta de facultativos hasta la existencia de equipamientos de alta tecnología que no pueden aprovecharse plenamente por falta de profesionales cualificados. «¿De qué sirve toda esa tecnología si no tenemos médicos que la manejen?», ha planteado ante los representantes europeos.

Una situación que, según ha expuesto, se agravó de manera extraordinaria a partir del 30 de julio. Roviralta ha relatado la presión que soportaron los servicios sanitarios durante las primeras horas y jornadas, destacando la respuesta de unos profesionales que continuaron atendiendo a quienes lo necesitaban en unas circunstancias extremas.

Dos meses que han cambiado Ceuta

La intervención también ha puesto el foco en lo sucedido después. El presidente del COMCE ha advertido de las consecuencias que una situación prolongada está teniendo sobre la salud pública, la salud mental de la población y los propios profesionales sanitarios.

Roviralta ha explicado que los médicos ceutíes llevan meses soportando una sobrecarga asistencial continuada que ha terminado repercutiendo en su propia salud física y psicológica. Una situación que ha llevado incluso a la Organización Médica Colegial de España a activar un programa específico de apoyo a la salud emocional de los facultativos.

Pero la comparecencia ha querido trascender el ámbito estrictamente sanitario. Roviralta ha llevado al Parlamento Europeo el impacto que estos meses están teniendo en la vida cotidiana de los ceutíes, reclamando que la situación de una ciudad que constituye la frontera sur de Europa sea también entendida como un problema que afecta al conjunto de la Unión.

En la sesión ha participado igualmente Noelia, ciudadana ceutí, que ha ofrecido su propio testimonio sobre cómo ha cambiado dramáticamente la vida en Ceuta desde el 30 de julio y la pérdida de derechos y libertades cotidianas que, según ha relatado, está sufriendo la población.

La valoración de la intervención ha sido positiva. Los asistentes han agradecido especialmente la presencia de Roviralta en Bruselas y su desplazamiento para trasladar personalmente una realidad que, aunque ha tenido presencia en los medios de comunicación, adquiere otra dimensión cuando es narrada en primera persona por quienes la están viviendo.

Tanto la intervención del presidente del COMCE como el testimonio de Noelia, que relató visiblemente emocionada cómo ha cambiado la vida cotidiana de los ceutíes desde el 30 de julio, han causado impacto entre los presentes. Además, ha destacado la importancia de haber podido trasladar directamente esa realidad a las instituciones europeas y hacerles llegar, más allá de las imágenes y noticias conocidas durante estos meses, las consecuencias humanas, sanitarias y sociales que está sufriendo Ceuta.

«Ceuta no puede ser moneda de cambio»

En la parte final de su intervención, Roviralta ha lanzado un mensaje especialmente contundente a las instituciones europeas: Ceuta necesita soluciones y las necesita ya.

El presidente del COMCE ha defendido que la ciudad continúa resistiendo gracias al esfuerzo de sus hombres y mujeres, tanto civiles como uniformados, que llevan más de dos meses sosteniendo la situación mientras esperan respuestas eficaces de los poderes públicos.

Sin embargo, ha advertido de que esa esperanza se va debilitando conforme transcurre el tiempo sin que los ciudadanos perciban un verdadero propósito de mejora.

«Exigimos soluciones inmediatas para Ceuta. Ceuta no puede ser moneda de cambio ni motivo de chantaje. Los ciudadanos de Ceuta se merecen vivir, no sobrevivir», ha reclamado Roviralta.

Un mensaje que enlaza con el llamamiento con el que ha acudido a las instituciones europeas: recuperar la normalidad de una ciudad que, como recordó ante el Parlamento Europeo, forma parte de Europa y cuya frontera es también frontera de la Unión. En su intervención lo resumió en una petición directa: «Vengo aquí como ciudadano europeo a lanzarles un SOS. Queremos recuperar nuestra normalidad. Queremos despertar de esta pesadilla. No permitan que Ceuta muera».