La cirugía mínimamente invasiva es eficaz y segura en el glaucoma de ángulo abierto leve o moderado

Fact checked

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, tan sólo por detrás de la catarata, aunque se considera la primera causa de ceguera irreversible, ya que la catarata tiene solución quirúrgica.

La prevalencia de la enfermedad es de más del 3% en la población general y superior al 10% en los mayores de 70 años (Fuente INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008). Según los datos de la Sociedad Española de Glaucoma en 2021 había 1,34 millones de personas afectadas por glaucoma en España, cifra que aumentará un 18% para 2030 si no se adoptan medidas.

“Las nuevas técnicas de cirugía del glaucoma mínimamente invasivas conocidas como técnicas MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery), que consisten en la implantación de pequeños dispositivos de drenaje que logran una reducción eficaz y segura de la presión intraocular” señala la Dra. Patricia Gómez Pérez, especialista en oftalmología experta en glaucoma del Hospital Quirónsalud San José.

En general, estas técnicas son apropiadas para pacientes con glaucoma de ángulo abierto leve o moderado, intolerantes o incompatibles con el uso de colirios o gotas para disminuir la presión ocular, que no requieren necesariamente una presión ocular muy baja y en caso de pacientes que se someten a una cirugía de cataratas.

Entre las técnicas MIGS la doctora Gómez destaca las siguientes:

Implante XEN , que consiste en un tubo de gel flexible de 6 mm.

, que consiste en un tubo de gel flexible de 6 mm. Preserflo MicroShunt, que es un implante de forma tubular de 8 milímetros compuesto por un material sintético biompatible.

Ambos se colocan en el ángulo iridocorneal, de forma que el humor acuoso sale desde la cámara anterior del ojo, que es el espacio que hay entre el iris y la córnea, hacia el espacio subconjuntival, que es el que hay debajo de la conjuntiva, permitiendo reducir la presión ocular.

iStent, un implante de 1 mm. que se inserta en la malla trabecular, facilitando la salida del humor acuoso hacia el canal de Schlemm.

Entre las ventajas, todas estas técnicas se caracterizan por ser cirugías que requieren una incisión muy pequeña, por lo que reducen al mínimo el riesgo de complicaciones y el tiempo de recuperación. La elección por una u otra variará, fundamentalmente, en función de la gravedad y el tipo de glaucoma, la salud general del ojo y las preferencias del paciente, por lo que se debe realizar una valoración personalizada para cada caso.

Además, concluye la experta, “no en todos los casos es posible realizar este tipo de cirugías mínimamente invasivas, como cuando el paciente presenta glaucoma de ángulo cerrado, cuando tiene otras patologías oculares, cuando ha sufrido una cirugía ocular reciente o en casos de glaucomas avanzados, entre otros. En estos casos habría que optar por otras técnicas como la esclerectomía profunda no perforante, menos agresiva y con menores complicaciones postoperatorias que la trabeculectomía, técnica clásica por excelencia, que se reservaría para aquellos casos de glaucoma severo o avanzado. Por último, tenemos la válvula de Ahmed, que únicamente se utiliza para los glaucomas refractarios, es decir, en aquéllos que no responden adecuadamente al tratamiento quirúrgico convencional”.

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años – innovación en los equipos médicos y quirúrgico, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como en la Angiología y Cirugía Vascular, donde dispone de unos profesionales altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.

También cuenta con otras especialidades como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una Atención de 24 horas en Urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.