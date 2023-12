Cifra récord: el 87% de los españoles afirma que sufre problemas para dormir

Fact checked

Descansar y dormir plácidamente se ha convertido en una máxima. Y al parecer cada vez lo hacemos peor. En España contamos con una cifra récord, pues el 87% de los españoles afirma que sufre problemas para dormir.

Hay más porque el 88% de las mujeres y el 82% de los hombres tienen problemas relacionados con el sueño.

Por qué un 87% de los españoles afirma que sufre problemas para dormir

Según la National Sleep Foundation, los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche para funcionar de manera óptima. Sin embargo, no se trata solo de contar las horas, sino de asegurarse de que ese tiempo de descanso sea reparador y tranquilo.

Pues podemos estar muchas horas en la cama pero no gozar de un sueño reparador. Según Cuure, las cifras todavía van a más, ya que un sorprendente 96% dice que se levanta sintiéndose cansado.

A estos dos problemas, que afectan a, como mínimo, 8 de cada 10 españoles de entre 12 y 44 años, se suma el hecho de que más del 60% de los españoles haya afirmado sentirse cansado constantemente.

Esto no es nada positivo porque si no descansamos correctamente durante la noche, no rendimos bien al día siguiente.

Las causas del insomnio

Normon destaca algunas de las causas de no dormir correctamente por la noche.

Estrés

Las preocupaciones pueden mantener activa la mente durante la noche, dificultando el sueño.

Cambios horarios

El desfase horario producido por viajes largos, el trabajo nocturno o la rotación frecuente de turnos alteran los ritmos circadianos.

Mala higiene del sueño

Los horarios irregulares a la hora de acostarse, las siestas, así como realizar actividades estimulantes y usar pantallas (de ordenador, televisor, teléfono móvil, etc.) antes de ir a dormir, pueden interferir en el sueño.

Comidas copiosas antes de ir a dormir

Todo ello puede causar molestias al acostarse, dificultando la conciliación del sueño.

Enfermedades y trastornos

Determinadas enfermedades como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma, el hipertiroidismo, el párkinson, Alzheimer, la ansiedad y la depresión pueden entonces provocar todo tipo de problemas relacionados con el insomnio.

Ciertos medicamentos

Algunos medicamentos pueden alterar el sueño. Están normalmente relacionados con los antidepresivos, antihipertensivos, y los que contienen cafeína en su composición.

Consumir determinadas bebidas

La cafeína del café, el té o el mate, así como la nicotina del tabaco, son estimulantes que pueden alterar el sueño. Mientras que el alcohol, aunque pueda dar somnolencia y ayudar a conciliar el sueño, también impide que se alcancen las fases del sueño más profundas.

Edad avanzada

A medida que nos hacemos mayores, hay cambios del nivel de actividad, deterioro de la salud y toma de medicamentos, que favorecen la aparición de insomnio.

Ingesta de Triptófano-L

Entre otros, y para dormir mejor, Cuure aconseja tomar Triptófano-L, un complemento destacado por su base en la fermentación de maíz, haciéndolo apto para veganos. Este aminoácido esencial es un precursor clave de la serotonina y melatonina, hormonas que regulan el sueño, el estado de ánimo y el apetito.

Entre otros, permite aumentar los niveles de melatonina, acortando el tiempo de adormecimiento y mejorando la calidad general del sueño.

Desde Cuure no solo se proporciona una posible solución a los problemas de sueño, sus expertos avanzan que es importante abordar causas subyacentes como el estrés y los desequilibrios hormonales. Sin duda, optar por complementos naturales de calidad, no solo ayudará a mejorar aspectos específicos de la salud, también implica adoptar un estilo de vida que prioriza el bienestar integral.

Ahora bien debemos controlar los problemas de estrés y realizar diversos hábitos y rutinas para inducir al sueño: ir a dormir siempre a la misma hora, tomar un baño caliente, hacer ejercicio…