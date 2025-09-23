Fact checked

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy el proyecto de reforma y ampliación del Hospital público Infantil Universitario Niño Jesús con un nuevo edificio y la puesta en marcha de un Instituto de Neurociencias y Salud Mental.

Este proyecto da respuesta a las necesidades asistenciales actuales y futuras de la población pediátrica en su sanidad pública, como el incremento de los problemas de salud mental, la atención al daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas o el desarrollo de nuevas terapias avanzadas.

Díaz Ayuso ha avanzado esta medida en su visita al complejo sanitario, durante la presentación del balance de actividad de su Unidad de Hospitalización Psiquiátrica a Domicilio. Las nuevas instalaciones se situarán en la parte posterior del edificio histórico, inaugurado en 1877, hace casi 150 años.

«Estamos poniendo la salud en el centro de todas nuestras preocupaciones y desvelos, porque queremos cada día mejorar los tratamientos y la asistencia que reciben todos los madrileños», ha subrayado la presidenta.

Hospitalización

Así, la planta baja estará dedicada en exclusiva a niños y adolescentes con cáncer. Dispondrá de dependencias destinadas a la hospitalización convencional, trasplantes y terapias avanzadas, colegio, un área para la capacitación familiar y otra de reuniones.

En la primera planta habrá 11 quirófanos de altas prestaciones, de los cuales uno será híbrido y otro robótico. También incorporará una sala inteligente para operaciones dotada de avances de vanguardia, banco de muestras biológicas, Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos y un espacio de Reanimación/Despertar y de preparación de pacientes.

Asimismo, la segunda albergará la planta técnica del nuevo edificio del Hospital público Niño Jesús, y proporcionará las instalaciones necesarias para asegurar las condiciones de las áreas asistenciales y de investigación. Además, en un futuro, en el edificio histórico se creará una nueva Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de Niños y Adolescentes.

La planta -1 estará reservada para el diagnóstico por imagen, con salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica.

Instituto de Neurociencias y Salud Mental

Como ha explicado la presidenta, el Instituto de Neurociencias y Salud Mental para niños y adolescentes del Niño Jesús será el primero de sus características en España e integrará los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud Mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia.

Estará coordinado y trabajará en red con el futuro Centro de Investigación de Excelencia en Salud Infanto-Juvenil de la Ciudad de la Salud. Este proyecto requiere no solo una integración funcional sino también arquitectónica, por lo que se readecuarán los espacios con pabellones interconectados para facilitar la unión de la neurociencia y la salud mental, en el ámbito asistencial y en la investigación.

Trabajo multiprofesional

La futura infraestructura también contempla la construcción de una azotea con zonas ajardinadas que facilitará el descanso y ocio de los ingresados y sus familias, así como paneles solares que proporcionarán eficiencia energética al nuevo recinto que, además, verá notablemente mejoradas sus condiciones de accesibilidad.