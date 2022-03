No solamente los hombres sufren este problema. Tras el incidente entre Will Smith y Chris Rock en la gala de los Óscar, por una broma que éste hacía sobre la alopecia de la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith, la alopecia femenina se encuentra en plena actualidad. Según estimaciones actuales, este problema afecta hasta a un 30% de las mujeres en algún momento de su vida.

Veamos en qué consiste este creciente problema y cuáles son sus causas, puesto que, para muchas, representa un total estigma en la sociedad.

Tipos de alopecia femenina

La alopecia femenina puede clasificarse en tres tipos: alopecia androgénica, alopecia areata y alopecia difusa. La primera es la más común. Algunos de sus síntomas son el adelgazamiento pérdida de grosor del pelo en la zona superior de la cabeza.

La alopecia areata en mujeres se debe al estrés o a las infecciones. Se da en zonas más localizadas y hay mujeres que la padecen en períodos determinados de tiempo con una caída de pelo muy intensa en cuestión de días.

Mientras que la alopecia difusa es temporal. Es un incremento de la caída del pelo pero en la que va creciendo nuevo pelo. Es decir, mientras existe una repentina caída del cabello, va creciendo lentamente el nuevo.

Causas de la alopecia femenina

El director médico de Hospital Capilar, Carlos Gómez, avanza que algunas de las causas que influyen en la pérdida de cabello entre las mujeres jóvenes son los desequilibrios hormonales severos, la aparición de la anemia y, como consecuencia, la falta de hierro, o bien el capital genético, un factor determinante en lo que respecta a la salud capilar de cada persona y que interviene también en el color, textura y grosor del pelo.

Es importante remarcar que casi toda la población femenina suele verse afectada por el fenómeno de afinamiento y volumen producido por el paso de los años.

Mitos de este problema

Además, giran bastante mitos en torno a la alopecia femenina. Por ejemplo, el abuso de tintes y lacas no influirá en la pérdida del pelo, aunque sí afectará a la calidad de éste, haciendo que sea más delgado, produciendo roturas y dañando su estructura, en el caso de que su uso sea muy continuado.

Respecto al uso de sombreros y gorros, no hay evidencia que confirme que la utilización de estos accesorios contribuya de algún modo a la caída del cabello, ya que el folículo no recibe el oxígeno del exterior, si no a través del torrente sanguíneo.

Además, se establece que el exceso de grasa en el pelo no tiene por qué acarrear problemas de caída, aunque sí que afecta a la oxigenación del mismo; por lo que puede volverlo más débil al reducir el suministro de oxígeno y nutrientes.