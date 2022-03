Antes de convertirse en la primera mujer en obtener un título universitario en la historia occidental, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia se llenó de conocimiento a lo largo de su vida. Nació en el palacio de Loredan el 5 de junio de 1646 en Venecia, Italia. Fue la tercera de siete hermanos, producto de la relación entre Zanetta Boni, una mujer campesina y Giovanni Battista Cornaro-Piscopia, un importante procurador, que residía, privilegiadamente, en la plaza de San Marcos.

Aunque el cargo de su padre era importante, no fue suficiente para permitir a Elena gozar de los beneficios de la nobleza debido que no nació en matrimonio. Pese a esto, nada impidió a la pequeña que pudiera demostrar sus capacidades. Un buen día, Giovanni Fabris, un sacerdote que era amigo cercano a la familia Cornaro, observó que Elena tenía habilidades especiales, por lo que recomendó a su padre que comenzara a mejorar su formación.

Una educación digna de una niña brillante

A partir de ahí y motivados por esto, Elena comenzó a aprender nuevos idiomas, empezando por el latín y el griego cuando tenía 7 años. A lo largo de su vida llegó a aprender hasta 8 idiomas. Además, se destacó en las artes gracias a la música. Se desenvolvía cómodamente con el violín, el arpa, el clave y el clavicordio. Estos instrumentos se consideraban como parte de la aristocracia, lo que daba más mérito a la tercera hija de los Cornaro.

Cuando tenía 14 años, Elena decidió convertirse en monja, pero su familia lo impidió. Su única opción fue entregarse fielmente a dios como una oblata, pero sin lo derechos de la iglesia.

Gracias a la posición de su padre, Elena podía disfrutar de una eduación nutrida. Destacaba en la literatura, astronomía, las ciencias y las matemáticas.

Se convirtió en la primera mujer graduada

Italia era uno de los países europeos más modernos en materia de educación y su sociedad estaba un poco más abierta que el resto del continente. Elena Cornaro no fue la primera mujer en acceder a los estudios. Sin embargo, no todas contaban con el apoyo para lograr graduarse. Cornaro tuvo que abandonar la idea de estudiar teología porque, para entonces, una mujer no podía educar a un monje. Ella pretendía derribar algunas ideas teológicas.

Decepcionada, pero no derrotada, comienza su carrera en filosofía. Donde se destacó. Cuando estaba a punto de presentar su tesis de grado, la expectativas eran grandes. Defendió su tesis doctoral con la que se ganó una ovación de pie y el título de Maestra y Doctora en Filosofía. Tenía 32 años.

Elena Cornaro obtuvo, además, un reconocimiento del resto del mundo por su destacada visión filosófica y su amplio conocimiento. Lamentablemente, el 26 de julio de 1684, cuando tenía 38 años fallece de tuberculosis. Transcurrieron 300 años tras su muerte para que otra mujer pudiera graduarse también de la universidad.