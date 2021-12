El estereotipo del científico loco ha hecho fortuna con la literatura, el cine y los cómics. Peo por otro lado, en la historia de la ciencia, hay muchos científicos que han realizado experimentos extraños, arriesgados y locos en nombre de la investigación. Científicos como estos que ahora te enumeramos, los diez más «locos» de la historia.

Los 10 científicos más «locos» de la historia

Puede que los nombres que a continuación enumeramos no suenen a la mayoría, pero son científicos reales que acabaron pasando a la historia por algunos experimentos bastante sorprendentes.

Stubbins Ffirth

Este científico estaba convencido de que la fiebre amarilla no era contagiosa. Para demostrarlo, en 1793, este médico estadounidense comenzó a experimentar en sí mismo realizándose cortes sobre los que vertió fluidos corporales infectados . No se enfermó. Años más tarde, se descubrió la razón: con el tiempo, el virus desaparece incluso si los síntomas persisten en el enfermo. De hecho, las muestras de fluidos corporales que Ffirth había utilizado procedían de pacientes con enfermedad avanzada (por lo tanto, ya no contagiosa).

Sergej Brjuchonenko

Desarrolló una de las primeras máquinas para la circulación extracorpórea . El científico soviético (1890-1960), durante sus pruebas con esta máquina, pudo mantener vivas durante horas las cabezas de los perros decapitados.

Ilya Ivanovich Ivanov

Fue el biólogo ruso quien intentó crear un híbrido entre la especie humana y el mono . Era la década de 1920 y el dictador soviético Stalin quería «un individuo invencible, insensible al dolor, resistente a todo». Por supuesto que no tuvo éxito.

Carney Landis

En 1924, el científico estadounidense fotografió las expresiones de los voluntarios mientras olían amoníaco mientras sostenían una mano en un cubo de ranas vivas . ¿El objetivo? Ilustrar las diferentes formas de expresar el disgusto.

Clarence Leuba

Fue un psicólogo estadounidense, que en la década de 1930, argumentó que la respuesta al cosquilleo es aprendida y no congénita. Para demostrarlo, ordenó a su esposa e hijos que no se rieran cuando les hicieran cosquillas, pero nadie lo escuchó …

Robert Cornish

En la década de 1930, este biólogo estadounidense desarrolló un sistema para devolver la vida a los animales muertos mediante la administración de adrenalina y anticoagulantes y la fuerza haciendo que la sangre vuelva a circular. Logró revivir a algunos perros después de estrangularlos.

Lawrence Leshan

Este psicólogo estadounidense en 1942 se encerró en una habitación con un grupo de niños dormidos, repitiendo la frase «uñas amargas» como un mantra , para curar su manía de morderse las uñas. Al final del verano, el 40% de los chicos ya no se mordían las uñas.

Ian Oswald

Fue un científico británico que quiso demostrar que hay quien duerme en cualquier situación. Para ello en 1960 sometió a tres voluntarios a todo tipo de disturbios mientras se dormían, pero los tres se durmieron en 12 minutos.

Warren Thomas

En 1962, el director de un zoológico de Oklahoma hizo que un elefante recibiera una dosis de LSD basada en la dosis inyectada a los gatos en experimentos anteriores. El elefante colapsó en 5 minutos y murió en una hora y 40 minutos.

Martin Schein y Edgar Hale

Los dos científicos en 1965 quitaron varias partes anatómicas de un modelo de pavo hasta dejar solo una cabeza pegada a un palo, por lo que se dieron cuenta de que los pavos machos también estaban tratando de aparearse con el palo.