La hinchazón estomacal es uno de los problemas más molestos con los que muchas personas conviven. Esa inflamación que afecta a los órganos que conforman el aparato digestivo puede representar un gran problema en la calidad de vida y uno debe no sólo hacerse estudios, sino además desarrollar una rutina más saludable para cambiarlos. Qué alimentos provocan hinchazón en el estómago.

Por supuesto, estamos hablando de esa hinchazón que se vuelve casi crónica, y no de la que aparece como consecuencia de habernos excedido en un almuerzo o cena en particular, ya que entonces habrá una recuperación completa al cabo de unas horas. El inconveniente mayor es en aquellos cuyo comportamiento alimentario, y respecto de otros hábitos, suele no ser uno aceptable.

¿Qué alimentos provocan hinchazón en el estómago?

Pero los alimentos ligeros también pueden provocarnos el mismo efecto sobre el estómago. Entre ellos se encuentran las legumbres y las verduras crudas. Éstas suelen fermentar dentro, provocando una cantidad de gases que hincharán el abdomen. Para que esto no se produzca se aconseja tomar las verduras al vapor o asadas, ya que no perderán así sus propiedades.

También le prestaremos una especial importancia a las proteínas, ya que es normal que cuando escasea su consumo retengamos líquidos en la zona del abdomen, provocando que se sienta más hinchado. La solución pasa por comer proteínas con cierta regularidad. La pared abdominal también acaba afectada por los chicles. No se recomienda masticar esta goma si buscamos un vientre plano, ya que de esa manera se estimula la secreción de jugos gástricos, que al tener el estómago vacío provocan gases.

Otro de los responsables de este hinchazón lo encontramos en la fibra. Cabe la posibilidad de que no se eliminen todas las sustancias de desecho del aparato digestivo.

En general, hay que evitar comer más cantidad de alimentos de los que el cuerpo requiere. Nuestro organismo está preparado para sobrevivir con un volumen determinado de comida y, todo lo que añadamos a partir de allí, dará como resultado un distensión del estómago, que vamos a percibir como esa sensación de inflamación que, con los años y el desorden, se hace constante.

Por tanto, intenta consumir porciones de acuerdo a tu peso ideal según género, edad y metabolismo. Evita los alimentos demasiado ricos en grasa, y el picoteo en horas muertas, entre las principales raciones del día. No comas de prisa, y añade regularmente frutas y vegetales a tu régimen, aunque con algunas excepciones que mencionaremos más adelante.

En la medida en que puedas, realiza algún tipo de entrenamiento físico para ayudar al organismo a quemar esas grasas acumuladas, contribuyendo a la deshinchazón para que sea más rápida y natural.