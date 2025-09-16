Fact checked

Durante siglos, la presbicia —ese inevitable desenfoque de la visión cercana que aparece a partir de los 40 años— ha condenado a millones de personas a depender de gafas de lectura. Sin embargo, un nuevo tratamiento oftalmológico está desafiando este destino: se trata de un colirio capaz de devolver la visión cercana en cuestión de minutos, sin cirugía ni lentes adicionales.

La presbicia ocurre cuando el cristalino pierde elasticidad, impidiendo enfocar de cerca con claridad. No es una enfermedad, sino un proceso natural de envejecimiento ocular. La solución tradicional ha sido el uso de gafas, lentes de contacto multifocales o cirugías correctivas.

La presbicia es una condición inevitable que afecta al enfoque de la visión cercana debido a la pérdida de elasticidad del cristalino. Suele aparecer a partir de los 45 años y afecta ya al 81% de los españoles por encima de esa edad, llegando al 98% entre los mayores de 65. Los síntomas incluyen dificultad para leer de cerca, visión borrosa con poca luz, necesidad de alejar objetos y molestias como enrojecimiento ocular o sensación de arenilla.

El colirio que revoluciona la oftalmología

El nuevo fármaco, basado en una formulación de pilocarpina a baja concentración, actúa contrayendo la pupila y aumentando la profundidad de campo, lo que permite enfocar objetos cercanos con nitidez.

En estudios clínicos, los pacientes reportaron mejoras notables en la visión cercana apenas 15 minutos después de la aplicación, con un efecto que puede durar entre 6 y 10 horas. Esto significa que una sola gota puede sustituir el uso de gafas de lectura durante toda una jornada laboral.

Ventajas y limitaciones

No invasivo: evita el paso por quirófano.

Efecto rápido: la visión cercana mejora casi de inmediato.

Reversible: al acabar el efecto, el ojo vuelve a su estado normal.

Sin embargo, no está exento de limitaciones. El efecto es temporal, requiere aplicación diaria y puede provocar molestias como cefaleas leves, visión nocturna reducida o enrojecimiento ocular en algunos pacientes. Además, no sustituye a la cirugía en casos de presbicia avanzada ni corrige otros defectos refractivos como la miopía o el astigmatismo.

Lo que dicen los expertos

Oftalmólogos señalan que este avance no debe verse como una cura definitiva, sino como una herramienta complementaria que ofrece libertad visual en determinadas situaciones. «Es un alivio inmediato y cómodo para quienes dependen de las gafas de lectura, pero no elimina la necesidad de revisiones oftalmológicas regulares», apunta la doctora Marta López, especialista en cirugía refractiva.

El futuro de la visión sin gafas

El lanzamiento de estos colirios marcará un antes y un después en la industria oftalmológica. Farmacéuticas y laboratorios ya trabajan en nuevas moléculas con efectos más duraderos y menos efectos secundarios. El objetivo es claro: ofrecer independencia de las gafas sin necesidad de bisturí.

El colirio para la presbicia representa un cambio disruptivo en la manera de afrontar un problema que afecta a más de 1.800 millones de personas en el mundo. Aunque no sustituirá del todo a las gafas en el corto plazo, podría convertirse en un aliado cotidiano que, gota a gota, nos acerque al sueño de despedirnos de ellas para siempre.