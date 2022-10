La mayoría de las mujeres tienen miedo al dolor en el parto, y no es de extrañar. Hemos crecido escuchando historias de partos terribles, hemos visto infinidad de escenas en el cine en que vemos a una mujer sufrir lo indecible. La sociedad asume mayoritariamente que es normal que el parto duela y que la epidural es el único medio para no sufrir en él. Sin embargo, la epidural no es inocua, como todo medicamento, tiene sus riesgos, puede interferir en la dinámica del parto y precipitar la famosa “cascada de intervenciones”.

Esto no implica que no haya que ponerse la epidural ni mucho menos, implica que una mujer, a la hora de dar a luz debería saber qué opciones tiene para tener un parto con menos dolor del que pueda imaginar. Existen técnicas y, desde luego no son mágicas, para lograrlo. ¿Cómo? En primer lugar, creando una ambiente propicio en el que la madre se sienta relajada, tranquila y confiada para que pueda soltar de forma natural la oxitocina que es la que propicia (entre muchas otras cosas), las contracciones que permitirán la dilatación y posterior expulsión del feto, es decir, parir.

Aixa Laxmi, la autora del libro Libro 9 Claves para un parto sin dolor y creadora del Método Laxmi, está convencida de que “mucha gente opina que el parto natural sin dolor es imposible, que las técnicas que lo prometen indoloro son un mito o un engaño. Sin embargo, esto no es cierto. Existe una explicación científica tanto para la existencia del dolor en el parto como en el parto indoloro. Son mis alumnas las que me han demostrado que se pueden tener partos indoloros, incluso algunas sienten placer durante él.”

“Yo soy la primera sorprendida, porque el objetivo del Método Laxmi nunca fue conseguir un parto sin dolor, sino que el parto fluya con mayor facilidad, que el útero haga su trabajo de manera más eficaz, reduciendo el riesgo de intervenciones y ayudando al bebé a nacer”.

De la misma manera que muchas personas tienen en la mente historias de partos terroríficos, también muchas han escuchado anécdotas de mujeres que llegaron al hospital y poco menos que tuvieron que aguantar con sus propias manos la cabeza del bebé porque, directamente, salía. No pocas veces hemos visto y leído noticias de mujeres que dieron a luz en plena calle, o en un taxi porque no dio tiempo a llegar al centro hospitalario y lo hicieron, en la mayoría de las veces, sin dolor, de una manera de lo más rápida y natural posible.

Esto demuestra que sí es posible que se produzca el hecho de dar a luz sin dolor, pero la cuestión es: ¿cómo? La evidencia científica tiene las respuestas. No son “milagros de señora de pueblo” ni hechizos raros. “Es fruto del entrenamiento físico, del trabajo emocional y de la una comprensión muy profunda de cómo funciona el cuerpo y el útero durante el parto. Es una preparación al parto integral y estos son los resultados”, explica Aixa Laxmi.

El papel clave de la oxitocina

La psiquiatra Ibone Olza realizo un exhaustivo estudio en 2012 por la psiquiatra sobre los efectos de la oxitocina sintética en el parto. La oxitocina es la hormona responsable de que las fibras musculares del útero se contraigan durante el parto, produciendo las contracciones que permiten que los niños nazcan. Es una molécula orgánica pequeña, un oligopéptido que consta de sólo nueve aminoácidos. Se produce en el sistema nervioso central, concretamente en el hipotálamo. Desde allí se transfiere a la hipófisis, una glándula que está en nuestro cerebro, dónde se almacena y desde donde se secreta cuando se necesita.

La oxitocina se descubrió a principios del siglo pasado y se sintetizó artificialmente por primera vez en 1953. Du Vigneaud recibió en 1955 el premio Nobel por la síntesis de este compuesto. Funcionalmente lo primero que se sabe de ella es que es una hormona. Viaja por el torrente sanguíneo y actúa en tejidos alejados de su lugar de síntesis. Entre sus acciones periféricas es responsable de los movimientos de contracción-relajación de fibras musculares lisas como las que forman el cuerpo del útero o los conductos galactóforos y, por tanto, produce las contracciones de parto y la secreción de la leche materna.

Por este motivo, la oxitocina sintética se ha venido usando en los partos desde los años setenta del siglo pasado. Se administra intraparto por vía intravenosa. Su uso para acelerar las contracciones de parto permite “controlar” en cierto sentido el proceso y se usa en muchos sitios de forma rutinaria, en lo que se denomina protocolo de manejo activo del parto».

Efectos secundarios de la oxitocina sintética: el dolor

La oxitocina sintética acelera los partos, pero tiene efectos secundarios como la rotura uterina y la pérdida de bienestar fetal lo que ya es un hecho lo suficientemente relevante para no tomarse su uso a la ligera. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda restringir su uso todo lo posible. La oxitocina sintética y la natural son químicamente idénticas, pero no funcionan igual ya que la endógena se secreta desde la hipófisis unida a unas proteínas llamadas neurofisinas, siendo la principal diferencia que la sintética se administra en continuo y la endógena se secreta a pulsos. Aixa Laxmi creó el Método Laxmi a raíz de su propia experiencia de parto. Una inducción con oxitocina sintética en la que no experimentó dolor alguno. Esto la impulsó a investigar sobre la fisiología del parto y dio lugar a su teoría del 2º útero.

Las contracciones producidas por la oxitocina sintética son muy intensas y tremendamente dolorosas. Mucho más dolorosas que las de un parto normal. Sin embargo, Aixa no sintió ningún dolor durante las 14 horas que duró su inducción con este medicamento.

“Los profesionales que me atendían no daban crédito a lo que veían. Yo tenía unas contracciones tan intensas que se salían de la gráfica del monitor, sin embargo, no sentía ningún dolor. Lo que sí sentía era mi útero contraerse con muchísima fuerza. También sentía que mi útero era suficientemente fuerte para ese esfuerzo y para más. Y fueron las sensaciones físicas las que me dieron la pista sobre porque mis contracciones no dolían”, sostiene.

“Tras mi parto me puse a investigar. ¿Qué es lo que pasaba en mi útero para que no me doliera el parto en unas condiciones tan extremas? Así fue como llegué a comprender cómo funciona el útero, cómo está conectado al sistema nervioso autónomo y por qué la mayoría de las mujeres experimentan dolor en el parto. Comprendiendo el origen del dolor, es cómo se puede llegar a restaurar la salud del útero. Ese es el principal secreto.”, sostiene. “Pero esto sólo era una teoría, tenía que experimentarlo. Hoy sé que la teoría es correcta. Y aunque era lo que esperaba, los resultados no dejan de sorprenderme.”

Aixa ha entrenado a más de mil madres gestantes e imparte formación a profesionales de todo el mundo, creando una red internacional de matronas, fisioterapeutas, doulas, ginecólogos y profesionales del ejercicio físico para impartir esta preparación al parto holística, cuyos resultados son sorprendentes.

Ofrece de manera gratuita el “Reto Online 5 Días para Vencer tu Miedo al Parto”. https://metodolaxmi.com/reto-5-dias-vence-tu-miedo-al-parto-landing/ en el que se desgrana la ciencia que hay detrás del parto sin dolor y comparte algunas de las técnicas más eficaces de su metodología para madres y profesionales. “Cuando empecé a impartirlo hace 12 años, lo que más me sorprendió fue que las mujeres me decían que habían disfrutado mucho de sus partos y que se habían sentido en control. Los conceptos de “control” y “disfrute” son todo lo opuesto a lo que cualquiera esperaría oír al tratarse del parto”.

“En estos 12 años no he parado de investigar, y he ido sumando técnicas perfeccionando algunos aspectos, comprobando lo que funciona y lo que no. Poco a poco han ido apareciendo cada vez más madres que tienen experiencias de parto verdaderamente preciosas. Algunas de ellas en situaciones muy límite.”

El entrenamiento físico, fundamental

El entrenamiento físico es fundamental para tener una buena experiencia de parto. Ya hay diversos estudios científicos que corroboran que el ejercicio físico mejora la salud de madre y bebé y reduce las intervenciones. Pero el Método Laxmi va un paso más allá, pues se trata de un entrenamiento en el que todos los ejercicios tienen el objetivo claro de facilitar el parto. Y su práctica se realiza junto con lo que Aixa Laxmi denomina “disparadores fisiológicos del parasimpático”.

“Esto es lo que lleva a las mujeres a tener partos indoloros o con unas sensaciones físicas muy llevaderas. Fomentar el placer en el movimiento mientras entrenan los ejercicios que abrirán los espacios de su pelvis facilitando el avance del bebé, técnicas que le ayudarán a dilatar con más facilidad, que relajan su periné y que promueven el flujo hormonal del parto”.

Las meditaciones son otra de las claves de la eficacia del Método Laxmi

“Las meditaciones que he creado forman parte del entrenamiento físico, porque logran cambios a nivel corporal. Es difícil explicar este punto. Es algo que se debe experimentar. Y que se nota desde el primer momento.” Pero el Método Laxmi no es solo ejercicio y meditación. También es información veraz y actualizada. Por eso siempre se imparte junto con una matrona.

Según Aixa Laxmi “Las mujeres del siglo XXI necesitan comprender lo que ocurre en sus cuerpos durante el parto. Y también comprender lo importante que es para sus bebés ese momento. Esto lo cambia todo. Y consigue que vayan al parto sin miedo. El miedo es uno de los factores que hace que el parto sea más difícil, más peligroso y doloroso.”

Otro factor importante es el del padre o del acompañante que la madre elija para el parto

A menudo los padres se sienten “obligados” a estar presentes en el parto de sus parejas, pero no saben qué hacer para ser útiles. Realmente hay mucho que pueden hacer. En algunas situaciones, el papel del acompañante puede ser clave puede marcar la diferencia en cómo se desarrolla el parto. Para las parejas, a menudo la preparación al parto con el Método Laxmi les da la oportunidad de conocerse mejor, de vincularse entre ellos y con su bebé y de plantearse cómo quieren que sea la crianza de su hijo/a. “Tenemos relatos de experiencias de partos preciosas vividas en pareja en la que han sabido crear un gran equipo entre ellos y también con el equipo médico”.

Elegir muy bien el equipo de profesionales que te va a atender es la última clave. Es ese factor que no se puede controlar. Porque sin una buena atención, todas las técnicas pueden quedar en nada.

“Es uno de nuestros propósitos en el Método Laxmi el devolver a las madres la autonomía sobre sus cuerpos y sus decisiones. Comprender que tienen derechos inalienables durante su parto y que tiene opciones y la capacidad de elegir como ciudadanas de pleno derecho.” Todo este cóctel es el que hace que las madres confíen tanto en sus cuerpos y en su capacidad para dar a luz y que consigan tener experiencias de parto preciosas e inolvidables.