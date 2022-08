Oxitocina y embarazo: qué saber de la hormona del amor

Conocida como la hormona del amor, del apego o del mimo, la oxitocina es una de las hormonas que juegan un papel fundamental en el proceso de concepción, parto y embarazo en general. Nos ayuda a amar más profundamente a nuestros hijos ya los demás. Además, tenemos formas de aumentar la hormona del amor en nosotros mismos de modo que podamos profundizar los lazos entre nosotros, especialmente en el embarazo. Conozcamos más sobre la oxitocina y el embarazo y qué saber de la hormona del amor.

¿Qué hace la oxitocina en el cuerpo?

El nombre oxitocina deriva de las palabras griegas que significan «nacimiento rápido», debido a su papel en las contracciones uterinas durante el proceso de parto. Es posible que haya oído hablar de la versión sintética llamada oxitocina, que se administra a las mujeres para acelerar o iniciar el trabajo de parto . La oxitocina es la hormona natural que te permite pujar durante el parto.

También ayuda a reducir el sangrado una vez que han salido el bebé y la placenta.

Después del parto, la oxitocina entra en acción al mover la leche hacia el seno para alimentar al bebé. Este fenómeno se conoce como el ‘reflejo de descenso’.

¿Cómo afecta la oxitocina en el embarazo?

Los mamíferos dependen del vínculo y el apego para garantizar que sus crías estén bien cuidadas y puedan sobrevivir. La oxitocina ayuda a desarrollar vínculos tanto en mujeres como en hombres, madres y padres.

La influencia de la oxitocina es de largo alcance. Y la investigación continúa para entender exactamente cómo funciona y cómo.

Cómo la oxitocina afecta el vínculo madre-hijo

Como ya se mencionó, la lactancia materna estimula la oxitocina y crea el «reflejo de descenso». Después de un tiempo, el cuerpo se acostumbra a este vínculo y los senos se llenan de leche cuando escuchas el llanto del bebé mientras lo alimentas o si piensas en amamantar.

Cómo afecta la oxitocina el vínculo entre padres e hijos

Los padres también experimentan cambios debido a la oxitocina y otras hormonas después del nacimiento del bebé. Los padres que están en contacto con la madre y el bebé producen más oxitocina y prolactina, otra hormona involucrada en la lactancia. También producen cortisol, que les ayuda a estar alertas a las necesidades de su nueva descendencia.

El efecto de la oxitocina en las parejas

Además de los beneficios de la oxitocina en el vínculo entre padres e hijos, la hormona del amor también desempeña un papel en el fortalecimiento del vínculo de pareja . Los estudios han demostrado que la oxitocina fortalece la monogamia y crea vínculos de pareja duraderos. Lo que es aún más impresionante es que la hormona del amor es responsable del hecho de que los hombres en relaciones monógamas tiendan a mantenerse alejados de otras mujeres atractivas. Así es: esta hormona hace que los hombres sean más reservados y menos amigables con las mujeres que no son su pareja, según una investigación publicada en The Journal of Neuroscience.