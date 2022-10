El estrés, la ansiedad, la tristeza y la depresión se posicionan como los principales motivos de los españoles para valorar negativamente su salud, según un estudio. Y también se concluye que el 30% de los españoles considera que su salud mental ha empeorado.

Este informe se basa en analiza los cambios en los últimos cinco años en materia de salud física y emocional, estilo de vida, hábitos y conductas relacionadas con la salud y el bienestar de los españoles.

Los españoles valoran su estado de salud de manera positiva

El informe de Aegon Salud da a conocer que un 30% de los españoles considera que su salud mental ha empeorado, si bien una buen parte cree que goza de una buena salud en general.

Las mujeres y las personas entre 56 y 65 años son las que más críticas se muestran respecto a su estado de salud. Si bien es destacable que ha aumentado la cifra de españoles que afirma dormir menos (26,7% en 2022 vs. 24,6% en 2021), se ha reducido el porcentaje de españoles que declara hacer menos ejercicio que antes (26,7% en 2022 vs. 32,3% en 2021) y casi la mitad de los españoles mantiene sus niveles de consumo de alcohol respecto a 2021 (49,9% en 2022 vs. 47,2% en 2021).

Otro de los aspectos que más preocupan a los españoles son el autocuidado y el aspecto físico. Así, más del 60% de los españoles declara tener un peso por encima del ideal, a pesar de que el 41,5% tiene un peso normal y un 1,5% infrapeso.

Salud emocional

Por otro lado, la mayoría de los encuestados piensa que su bienestar psicológico no ha variado en el último año. No obstante, cabe resaltar que el 30,8% de los españoles considera que su salud mental ha empeorado en los últimos 12 meses.

Son las mujeres las que creen que su salud psicológica ha empeorado en el último año, un 11,6% más que los hombres.

Mientras que aquellas personas entre los 26 y 40 años, seguidos de aquellos entre los 18 y 25, fueron lo que refirieron un mayor empeoramiento de su salud psicológica.

Lo que llama la atención del estudio es que casi el 90% de los encuestados afirma haber sufrido algún síntoma de depresión y ansiedad en el último año. Además, tanto en los casos probables de ansiedad como de depresión, estos síntomas han interferido algo (52,1%) o mucho (13,9%) en su vida cotidiana.

Menos visitas al médico

El principal motivo señalado por los españoles para dejar de ir presencialmente al médico ha sido la saturación de la sanidad pública, señalada por casi la mitad de los encuestados (49,1%). También por la telemedicina (26,6%) y otro 26% de los españoles señala no acudir presencialmente por indicaciones del médico.