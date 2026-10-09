La enseñanza de Santa Madre Teresa de Calcuta sobre el amor que cambia la forma de ver a los demás: «Si juzgas a las personas no tienes tiempo de amarlas»

Hay una frase atribuida a Teresa de Calcuta que desarma por completo la dinámica habitual de nuestras relaciones cotidianas: «Si juzgas a las personas, no tienes tiempo de amarlas». Dicha sentencia, pronunciada desde la experiencia brutal y cotidiana de los suburbios de Calcuta y no desde la comodidad aséptica de un tratado filosófico, señala una contradicción muy común en la conducta humana. Pasamos gran parte del día escrutando las faltas ajenas, analizando intenciones con lupa, clasificando conductas y emitiendo veredictos morales desde nuestra pequeña atalaya mental, convencidos casi siempre de que ese ejercicio constante de vigilancia crítica nos otorga algún tipo de superioridad intelectual o de control emocional sobre nuestro entorno.

La búsqueda del error

La monja albanesa descubrió muy pronto, a pie de calle y entre la miseria más extrema, que el juicio implacable y el afecto genuino ocupan exactamente el mismo espacio en la arquitectura interior del ser humano, pero actúan como fuerzas opuestas e incompatibles. Cuando la mente se concentra exclusivamente en buscar el error, en medir el defecto o en calcular el agravio, se cierra de forma hermética a cualquier posibilidad de comprensión profunda.

¿Quién tiene el derecho de juzgar, a la vez que es juzagado?

El tribunal interior que montamos en el día a día funciona como un mecanismo de defensa sofisticado. Nos protege de la vulnerabilidad profunda que implica abrirse al otro, distanciándonos del dolor, de las debilidades o de las contradicciones de quienes nos rodean mediante una coraza rígida de supuesta razón.

Juzgar es cómodo porque nos sitúa de inmediato en el papel de observadores neutrales o jueces severos, eximiéndonos de la tarea más exigente de todas: comprometerse de verdad con la realidad imperfecta del prójimo.

El entorno de Calcuta

En las calles polvorientas de Calcuta, donde la muerte se presentaba a diario sin la cobertura de los hospitales modernos ni la anestesia burocrática del bienestar occidental, no había margen para la teoría abstracta ni para los debates bizantinos.

Acoger a un moribundo abandonado en una acera exigía vaciar la cabeza de prejuicios previos y de etiquetas sociales. Si un cooperante o un voluntario se detenía un instante a sopesar si el mendigo realmente merecía la ayuda, si había tomado decisiones equivocadas en su juventud o si su pobreza extrema era fruto de una conducta reprochable, el tiempo corría implacablemente en su contra y la vida se extinguía sin remedio entre los pliegues de esa burocracia moral.

Lo que Teresa entendió

Teresa entendió con absoluta claridad que la caridad verdadera no empieza cuando el otro demuestra su valía o se adecúa a nuestros estándares, sino justamente cuando se suspende toda exigencia previa de justificación. La mirada compasiva anula el examen previo y contempla a la persona antes que al problema, al ser humano vivo antes que a su circunstancia desafortunada.

Esta enseñanza trasciende con creces el ámbito estrictamente religioso o el activismo humanitario y se instala de lleno en la psicología compleja de la convivencia diaria.

En esos escenarios viciados, el amor se asfixia de forma inevitable porque nadie puede florecer, respirar con libertad ni mostrar su verdadera identidad bajo la vigilancia perpetua de un juez severo que anota mentalmente cada resbalón.

Cuestión de prioridades en el día a día

Renunciar al juicio no significa en absoluto abrazar una ingenuidad ciega ni abdicar del criterio propio ante conductas genuinamente dañinas o abusivas; significa, más bien, cambiar de manera radical el orden de las prioridades humanas. Implica admitir de una vez por todas que la urgencia ineludible de atender al otro en su fragilidad siempre debe estar por delante del impulso altanero de corregirlo o enmendarle la plana.

Cuando una persona se siente mirada sin la carga pesada del reproche previo, experimenta de inmediato un alivio sutil que desarma sus propias defensas y transforma su actitud hacia los demás. El afecto auténtico, desprovistó de segundas intenciones, transforma los vínculos con mucha más eficacia y profundidad que cualquier argumento dialéctico por brillante que este sea.

Conclusión y el legado de la Santa

Al final de cuentas, la advertencia silenciosa de Calcuta nos devuelve una verdad incómoda sobre nosotros mismos que preferiríamos ignorar. El tiempo vital es un recurso extraordinariamente escaso y nuestra capacidad diaria de atención emocional es rigurosamente limitada.

Si decidimos gastar esas horas preciosas fiscalizando los defectos ajenos, pesando méritos morales, buscando culpables o diseccionando comportamientos que no comprendemos, no quedarán ni los minutos ni la paciencia necesarios para construir un vínculo real, sincero y profundo con nadie.

Amar exige, antes que cualquier otra cosa, dejar caer el mazo, abandonar el estrado y atreverse a mirar al otro cara a cara, aceptando el riesgo de la intemperie y reconociendo que bajo la frágil humanidad del prójimo no hay un acusado al que interrogar, sino un espejo donde también nosotros mismos quedamos al descubierto.