Willy Hernangómez: “Aquí en EEUU Doncic está sonando muy fuerte”

Las cosas no han comenzado como esperaba, pero no se rinde. Asegura que quiere jugar y ya ha demostrado que puede hacerlo y muy bien. Después de tener un papel muy discreto en los primeros partidos de la temporada regular de la NBA, Willy Hernángomez decide atender a OKDIARIO. No piensa en un traspaso porque cree que está “en la mejor ciudad” y con su amigo Porzingis. Tampoco pierde de ojo a lo que le sucede al Real Madrid. Avala el fichaje de Tavares y pide paciencia un Doncic que “suena muy fuerte” en Estados Unidos”.

-Pregunta: ¿Cómo va la temporada?

-Respuesta: A nivel colectivo están saliendo las cosas bien, estamos ganando y vamos por encima del 50% de victoria, que es importante. A nivel individual, no me esperaba para nada jugar tan poco. Pero sigo trabajando como el que más, hago todo lo que está en mi mano para estar a tope, que pueda jugar o no ya no depende de mí así que intento aprovechar las oportunidades que tengo.

-P: ¿Le han dado alguna explicación?

-R: No me esperaba este inicio de temporada después del año pasado, estando en el quinteto rookie. Hay muchos pívots, ha llegado Kanter… Espero que la semana que viene, que vuelve Joakim (Noah), queden las cosas más claras, a ver si hay algún movimiento en la plantilla. Ellos me dicen que esté tranquilo, que confían en mí y que voy a jugar. Pero yo lo que quiero es jugar ahora, no dentro de mucho tiempo. Me gusta jugar las cosas importantes.

-P: ¿Estaría dispuesto a un traspaso?

-R: Ahora mismo no lo tengo pensado. Tanto el presidente como el general manager me han dicho que confían en mí y que soy parte del futuro, pero me han dicho que tengo que tener paciencia. Espero que se cumplan esas palabras. Estoy siendo muy paciente, trabajando muchísimo y yendo a entrenar con una actitud positiva. Tengo que estar preparado para jugar. Estoy muy a gusto en Nueva York, en la mejor ciudad que puedo jugar, con mi amigo Kristaps.

-P: Porzingis está haciendo un temporadón.

-R: Está demostrando todo el trabajo que ha hecho durante el verano. Se ha sacrificado mucho, ha entrenado muchísimas horas. Es un jugador mucho más completo, fuerte, atlético, aguanta más los contactos, tira mucho mejor ahora… Está a un nivel de All Star sin duda.

-P: ¿Cómo está Juancho de esa mononucleosis que le diagnosticaron?

-R: no está siendo un gran inicio de año para los Hernangómez. Ahora está mejor, empezando a entrenar. La mononucleosis es una enfermedad bastante grave, puede ser muy peligrosa para los deportistas. Ha estado casi 20 días parado, ahora le va a tocar recuperar todo lo perdido. Seguro que en unas semanas o un mes estará a tope. Es noviembre, es pronto. Mejor que pasen las cosas ahora que en enero o febrero que te juegas más cosas.

-P: ¿Ha habido más mensajes estos días entre ustedes para apoyarse?

-R: Ya de por sí, mi hermano y yo hablamos muchísimo. Nos apoyamos y nos ayudamos. Son situaciones en las que lo único que podemos hacer es aprender, mejorar, madurar y estar preparado. Situaciones así te hacen ser más fuerte y valorar todo más. Las cosas cambian muy rápido, sobre todo en la NBA, por lo que hay que estar preparado para todo.

-P: En el Real Madrid vendría de perlas tras las lesiones de los pívots.

-R: Me siento muy querido por los aficionados del Madrid. Soy jugador de la cantera y voy a desearle lo mejor siempre. Me alegro mucho de la llegada de Tavares, va a ayudar muchísimo. Creo que es el pívot perfecto para el Madrid, va a tener su sitio ahí.

-P: ¿Qué le parece el papel de su amigo Doncic?

-R: Si sigue jugando así va a tener que hacer las maletas pronto. Es un jugador con mucho talento, muy trabajado y muy humilde. Con la ausencia de Sergi ha asumido un papel de líder. Aquí en Estados Unidos está sonando muy fuerte. Yo le digo cuando hablo con él que sólo piense en el presente y que siga mejorando para estar preparado si al final da el paso, porque el baloncesto europeo tiene poco que ver con el de aquí. Ojalá salga muy arriba en el Draft y podamos nosotros cogerle.

-P: ¿Os pregunta cómo es la NBA?

-R: Mi hermano y yo queremos a Luka como a un hermano pequeño, pasaba mucho tiempo conmigo en mi casa en Madrid. Siempre me pregunta cosas, dudas. Lo que yo le preguntaba a Kristaps. Yo le digo que es pronto, estamos en noviembre. Tiene que centrarse en el Real Madrid, en ganar todos los títulos. Ya después de demostrar que es uno de los mejores de Europa que piense en venir a la NBA y que me haga más preguntas. Pero ahora mismo tiene que estar centrado en el presente.

-P: ¿Y quién es su padrino?

-R: Yo creo que es Pau (risas). Intento siempre ser buena persona y ayudar a los demás. Tengo la suerte de que me han ayudado muchísimo. No sólo Pau, también Ricky. Estamos casi todos los días hablando, me anima. La semana que viene viene a Nueva York y cenaremos, tenemos una grandísima relación.

-P: Y cuando le visita un jugador español en Nueva York, ¿cuál es la rutina?

-R: En temporada con tantos partidos y viajes lo que hacemos es ir a cenar el día antes del partido. Le pago la cena al invitado, nos ponemos al día, nos reímos, nos deseamos suerte. Al día siguiente nos vemos en el pabellón y luego jugar contra un español siempre es especial.

-P: Ricky está disfrutando mucho y haciendo disfrutar en Utah.

-R: Está mejor que nunca, se le ve con más alegría. Le ha venido bien el cambio de aires. Está muy a gusto. Si pudiera jugar con él jugaría aquí en Nueva York, que venga él.

-P: A ambos les ha dado por los tatuajes.

-R: Este verano nos hicimos un par de tatuajes casi a la vez. Son cosas personales que nos gustan. A mí y a mi hermano siempre nos gustaron. También es verdad que hay que tener un poco de cabeza y no acabar como Andersen con todo el cuerpo tatuado. Me quedan pocos, ya tengo bastantes. Mi madre mejor no le preguntes, tiene el tema asumido. Al principio no le gustó, pero hay que ser actuales, vivimos en el siglo XXI. Nos gusta y lo acepta.

-P: ¿Qué opina de las ventanas FIBA?

R: Creo que no está bien hecho. Que los jugadores tengan que elegir entre su club y su selección es una mala idea que han tenido. Y por ejemplo que haya jugadores que luchen por clasificarse para el Mundial y luego sepan que no lo van a jugar es complicado. Por otra parte pienso que es una oportunidad para algunos jugadores. Pero no lo veo bien, no me gusta.