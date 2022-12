En el programa de Javier Cárdenas te contamos lo que está pasando con Carlos Navarro, ‘El Yoyas’. El ex concursante de realities de televisión está condenado a casi 5 años y 8 meses años de cárcel por siete delitos. Seis de ellos por maltratar a su ex mujer Fayna Bethencourt y otro el perpetrado contra la nueva pareja de la joven. Su ex mujer asegura que ahora mismo lo más importante es encontrarlo. Sin embargo, no se ha personado y, por ese motivo, está en busca y captura y la orden se mantendrá hasta febrero del año que viene. Según la sentencia, tiene un agravante y es que se trató de una «situación de horror». El caso de Carlos Navarro, según la sentencia, podría haber acabado en algo muy grave.

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto en el que decreta la búsqueda y captura de Carlos Navarro El Yoyas, ex concursante del programa de televisión Gran Hermano, para su ingreso inmediato en prisión tras desatender el requerimiento del Juzgado de paz de Vilanova del Camí de 14 de noviembre para ingresar voluntariamente, según han confirmado fuentes judiciales. Carlos Navarro ‘El Yoyas’ fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo confirmada la misma por la Audiencia de Las Palmas, como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras. Al no presentarse está en busca y captura.