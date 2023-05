Rufián fracasa en su intento de ser alcalde de Santa Coloma de Gramanet, es lo que aborda Javier Cárdenas en su programa de Levántate OK. Rufián llegaba a su población natal con el objetivo de conseguir unos buenos resultados, pero no sólo ha fracasado, sino que además no ha podido ni estorbar a los demás candidatos. A diferencia de muchas poblaciones catalanas, Esquerra ha conseguido más votos que en el 2019. Pero el aumento ha sido más bien discreto: apenas 1.000 votos más, pasando del 14,10% al 14,93% del total de votos (con el 96% escrutado). Así, pasará de los 3 concejales conseguidos en 2019 a los 4 que tendría ahora.

Rufián, mentiroso compulsivo como Sánchez, vive a costa del erario público español a pesar de no querer serlo. Acordaos cuando en 2015 aterrizaba en el Congreso de los diputados español y dijo: «En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana». Pues nada, ocho años después sigue aferrado al escaño como un percebe a una roca, viviendo bien en Madrid y con sueldo de los españoles, de los cuales reniega. Y es que el dinerito ni tiene color ni nacionalidad. El dinero hace que los principios de Rufián se apaguen hasta que le dé la gana volver a sacarlos siempre por interés.

Este mentiroso separatista de boca, tiene sus posaderas amoldadas al escaño del congreso de los diputados como si llevara velcro en ellas y rezando por seguir gozando de la buena vida en la capital a pesar de sus principios y de lo que dijera. Mentiroso de libro que no te quieren de alcalde ni en tu localidad.