Este lunes eLevántate OK, el programa de Javier Cárdenas, cuenta que el viernes pasado Podemos organizó en Madrid la Conferencia Europea por la Paz, un foro que buscaba «poner en el centro» del debate la necesidad de «construir paz» y una «solución duradera» al conflicto en Ucrania, según afirman sus impulsores.

Pero curiosamente pasó algo que no se entiende, que no hubiera nadie en representación de Ucrania, que era de lo que se trataba, al fin y al cabo. Los que sí estaban en el cónclave eran representantes políticos de la izquierda europea, como el ex líder laborista Jeremy Corbyn, y otros partidos del ámbito estatal como Izquierda Unida, comunes, Alianza Verde, ERC, EH Bildu y BNG.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, instó a Pedro Sánchez a «rectificar» su posición sobre el envío de vehículos blindados a Ucrania y admitir que es «un error contribuir a la escalada bélica». También advirtió a los socialistas de que, a tenor de la deriva militar, no hay «ninguna garantía» de que no se acaben mandando en el futuro soldados españoles al frente de batalla.

Los podemitas, conscientes de que la última decisión en cuestiones internacionales corresponde al presidente, evitaron un choque frontal con el socio mayoritario de la coalición, hasta que este viernes la convirtieron en un nuevo ariete contra el PSOE. «Hoy necesitamos desde España dejar de hacer seguidismo a los intereses de Estados Unidos. Solemnemente, pido al PSOE que reconsidere su posición y reconozcamos que haber contribuido a la escalada bélica es un error y articulemos una nueva alianza de países por la paz», afirmó Belarra, que no dudó en condenar firmemente «la invasión imperialista de Putin».