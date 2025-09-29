La comentarista conservadora Candace Owens ha abierto la caja de Pandora de las teorías conspirativas al poner públicamente en duda que Tyler Robinson sea el verdadero asesino de Kirk, sembrando sospechas sobre la versión oficial de los hechos que han circulado desde el inicio del caso. En este capítulo del podcast La Fachosfera, Pilar R. Losantos y Luis Balcarce debaten sobre qué hay de cierto en todas ellas.

Las declaraciones de Owens han generado un intenso debate que divide a la opinión pública. Mientras sus seguidores consideran que plantea preguntas legítimas que merecen respuesta, sus detractores la acusan de alimentar narrativas sin fundamento que podrían obstaculizar la investigación.

En medio de esta controversia, muchos observadores políticos miran con recelo el nuevo papel que ha asumido Erika Kirk en el escenario público. Su reciente ‘actuación’ en Arizona —término que utilizan sus críticos para cuestionar la autenticidad de sus apariciones— no ha gustado en absoluto a los partidarios de Trump, quienes ven en sus declaraciones y posicionamiento político un alejamiento de los valores que tradicionalmente ha defendido el movimiento conservador.