Luis Balcarce y Pilar R. Losantos conversan en este primer capítulo de La Fachosfera sobre el escándalo destapado por OKDIARIO de las pulseras defectuosas con las que el Gobierno socialcomunista ha puesto en peligro la seguridad de miles de mujeres para ahorrarse, como quien dice, cuatro perras. Una decisión que revela qué lugar ocupa realmente la protección femenina en sus prioridades. Y mientras tanto, persisten en el engaño.