En el espacio LEVÁNTATE OK, se destaca que «Yolanda Díaz, qué bien se lleva con los sindicatos, ¿eh?». Según Javier Cárdenas, «normal, comparten gustos porque son 80 kilos de langostino cocido y 100 kilos de langostino crudo, ¿180 kilos? 80 kilos de gamba gabardina,92 botellas de rioja, 149 de vino blanco rioja, 41 barriles de cerveza de 30 litros y dos botellas de brandy».

En este sentido, destaca Javier Cárdenas que «ahora entiendo que no le cuadren las cifras del paro, la cosa es que todo esto es lo que llaman ellos suministro de víveres para la cafetería comedor del Ministerio de Trabajo, año 2024 lo publica el BOE hace unos días. Total al año, 4.115.000. Yo entiendo el pescado fresco, las hamburguesas. Mira, hasta si me apuras, 11.000 churros. Venga, lo entiendo».

Durante el espacio, se resalta que «pero 180 kilos de langostinos y 41 barriles de cerveza. ¿Alguien me lo explica? Yo entiendo que no tenemos que pagar ni los postrecitos ni las meriendas de nadie. Porque se supone que entran para servir al pueblo. Y además, ya cobran por ello con nuestros impuestos para sus morros. ¿Qué pasa? Que con esto hemos olvidado y yo te invito, soñador, a que no te canses de decir eso a tus círculos cercanos».

En el programa, Javier Cárdenas reflexiona sobre que «oye, sí, muy comunista, pero gambas, langostinos, un piso de 443 metros cuadrados pagado con nuestros impuestos. ¿Os acordáis cuando le preguntaron cuánto pagaba de luz? Decía, ah, no sé. Claro, porque no lo paga ella. Lo pagamos con nuestros impuestos, entonces, ¿tú de comunista, tía? Explícamelo. Lo que es el comunismo es que los de abajo vivan como una mierda que los de arriba viviremos a cuerpo de rey, gracias a esos desgraciados. Es así.» Esta lista forma parte de los pliegos de un concurso público convocado por la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo para proveer durante un año sus despensas y cocinas».