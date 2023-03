En el programa de hoy Javier Cárdenas te cuenta que en abril de 2022 una joven alicantina intentó suicidarse en su domicilio, a lo que una persona de su entorno, alertada por un mensaje que se asemejaba a una despedida, dio el aviso a los bomberos, quienes acudieron al domicilio de la joven y lograron rescatarla a tiempo. Pues casi un año más tarde, el Ayuntamiento le reclama 211 euros en concepto de la atención recibida. Una factura que, para la afectada, ha supuesto «volver a experimentar el mismo sufrimiento». Algo que para ella resulta «surrealista» y que sirve para que la persona que ha atravesado una situación traumática se sienta «castigada» por lo ocurrido. Además, lamenta que su situación económica no atraviesa un buen momento, por lo que esta reclamación representa un problema añadido.

La mujer multada puso en Twitter: «Me llega una carta de hacienda, me piden 211 euros por ‘rescate de persona’ tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia. A pagar dinero que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio», comenzó escribiendo la joven en el tuit, acompañado por la imagen del recibo. Detalló que le habían dado un mes para pagar o comenzarían a contar los intereses de por mora, por lo que estaba bastante preocupada. Luego de haber hecho visible su caso, los Bomberos de Ávila se pronunciaron en la misma red social. «Nos oponemos al pago de tasas por determinados servicios, y este es uno de ellos. Mucho ánimo”, escribieron. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante aseguró que revisaría el caso para declarar exento el pago del servicio “por tratarse del salvamento de una vida». A veces las redes sociales son buenas para que se rectifiquen cosas.