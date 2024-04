En el programa de Levántate OK, Javier Cárdenas se despacha bien con la ex alcaldesa de Calahorra del PSOE: «Hablo del PSOE de Calahorra. Y os quiero contar una cosa, soñadores. Nos invitaron a promocionar y ayudar a promocionar las fiestas de la verdura en Calahorra, más que importante, evidentemente, en una zona agrícola y en una zona como es La Rioja, ¿no? Nos pareció súperbonito. Y dijimos, pues venga, vamos para allá», recurda Javier Cárdenas.

«Claro, desplazar todo un equipo, que unos están en Madrid, otros en Elche, otros en Barcelona, obviamente cuesta un dinero. Bueno, pues el PSOE de Calahorra ha puesto el grito en el cielo, nos ha acusado de ser de extrema derecha y que, por cierto, esto lo van a tener que decir ante un tribunal. O se retractan o esto va a ir a juicio. Pero es muy curioso que el PSOE de Calahorra tenga la poca vergüenza de callar ante los 28 millones de euros que le va a dar el PSOE a Broncano, un tío que tiene una miserable audiencia comparada con nosotros y que encima pueda criticar que vayamos a Calahorra gente que tenemos premios Ondas, Antenas de Oro, etc…», ha destacado Javier Cárdenas.

«El PSOE del Calahorra, os he mirado un poquito para ver a qué os dedicáis, pero si vosotros no podéis hablar, vosotros vivís de dinero público, pero ¿de qué vais a hablar vosotros? Si me dijeras, y además, aunque me lo hubiera dicho Luis del Olmo, al que por cierto escribe en nuestro libro, no sé si en vuestro libro alguien del Peso de Calahorra tiene un tal Luis del Olmo, no sé, juraría que no, ¿eh?», ha resaltado Javier Cárdenas.

«Tampoco he visto a nadie del PSOE de Calahorra que haya montado nada a nivel privado para la sociedad, no, no, dinero público todo, y critican que vayamos, porque dicen que somos de extrema derecha», ha señalado Javier Cárdenas.

En este sentido, en el espacio Javier Cárdenas ha reflexionaod que «mucho no habéis investigado, porque cuando estuvo el PP, atizamos al PP como al primero y mira que ahora quien está en Calahorra es el PP. Porque nosotros vamos al poder. Y la prueba está que en el último libro, cuando estaba el PP, Miguel Bosé acaba el libro diciendo, tranquilo Javier, seguro que Mariano Rajoy no te escucha, por las críticas que realizaba».

Así Javier Cárdenas ha recordado que «vosotros habéis copiado los tics de vuestro líder, Pedro Sánchez y de su mujer, Begoña Gómez, la que va señalando a y amenazando a los medios de comunicación. Si esto lo hace el PP, PSOE de Calahorra, hubieras puesto el grito en el cielo. Pero como lo hace el PSOE, os calláis. Mira, PSOE de Calahorra, si vosotros tenéis la vergüenza, la dignidad y la vergüenza de decir que os parece una barbaridad, un atraco y una vergüenza que se paguen 28 millones de euros por Broncano que tiene menos audiencia que nosotros, yo voy gratis a Calahorra. PSOE de Calahorra, os lo he puesto bien fácil, digo yo, ¿no? Y sobre todo, soñadores, acostumbrémonos a criticar a los sinvergüenzas».