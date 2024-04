En el espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas aborda este lunes el caso Rubiales porque la historia continúa. Después de conocer, como informa OKDIARIO, que Luis Rubiales intentó llevarse un 20% de comisión por llevar un contrato a la Real Federación Española de Fútbol cuando ya no era presidente del organismo. Después de su dimisión el pasado mes de septiembre, motivada por su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino, Rubiales siguió maniobrando en busca de negocios con la misma RFEF. En el espacio de Javier Cárdenas se indica que de la RFEF se había tenido que marchar prácticamente obligado y es que la salida de Rubiales de la RFEF no le impidió seguir maniobrando para buscar nuevos ingresos, en este caso como intermediario para un proyecto de construcción de una infraestructura de fútbol en Corea del Sur que, según su plan, estaría impulsada por la Federación Española.

En este sentido, el espacio de Cárdenas se explica que «el montante de aquel posible acuerdo, y que finalmente no fructificó, se movía en torno al millón de euros de ingresos para la RFEF». La petición de Rubiales por conseguir dicho contrato era una comisión del 20%, es decir, 200.000 euros, una cifra que está completamente fuera de mercado en cualquier ganancia por intermediación, que suele reducirse a la mitad, un 10%. Y no sólo es que esa cifra sea desorbitada para los estándares habituales, sino que las propias normativas internas de la Federación Española no permiten que las comisiones en este tipo de acuerdos pasen de un 10%. Lógicamente, Rubiales, como presidente de la RFEF durante cinco años, conocía perfectamente las reglas de juego, pero no dudó en pedir a los trabajadores de su antigua casa que se las saltaran en su beneficio.