En el programa de Levántate OK con Javier Cárdenas, se lee un extracto del libro de Pedro Sánchez «que no ha escrito él», según se explica en el programa, y en el título se aborda que Sánchez asegura que la gente le quiere a pesar de llevar meses escondido para no ser abucheado.

Un delirio, como titula OKDIARIO, que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, incluya en su nuevo libro, Tierra firme, (Editorial Península) todo un pasaje en el que revela cómo vive en una realidad paralela, preso del llamado síndrome de la Moncloa.

Con la ceguera propia del delirante Nerón, el líder del PSOE llega a decir esta falsedad monumental: «Siempre que salgo a la calle recibo mucho cariño». Semejante falacia la incluye en el capítulo que lleva por título La derrota de las municipales. Así, en la página 21 de libro escrito por su amanuense Irene Lozano, Sánchez sostiene con relato lacrimógeno y victimista que ha sido objeto durante cinco años de una «brutal campaña de deshumanización de mi persona», de «destrucción personal». «Se me han dirigido -prosigue- todo tipo de insultos y se ha aplicado la ley del embudo de forma descarada: cuando un dirigente de la derecha es abucheado en la calle lo consideran un escrache condenable; cuando me ha ocurrido a mí, en cambio, lo convierten en la libre expresión de ciudadanos airados», señala, atacando de esta forma a quienes le pitan y abuchean a lo largo y ancho de la geografía española.

Asimismo, el secretario general del PSOE niega que sea cierta la afirmación de que «Sánchez no puede salir a la calle», un rechazo social que crece cada vez más, pero que él califica de «falso sonsonete».»Han tratado de fabricar una imagen de aislamiento que dista de la realidad. Siempre que salgo a la calle recibo mucho cariño, y la gente me anima, me da fuerza y siento su empatía por la conciencia de la dificultad de estos tiempos políticos. Otra cosa es que, de forma interesada, se amplifiquen los abucheos y se silencien los aplausos», dice Sánchez con la vanidad que le caracteriza, ajeno a las críticas.