Javier Cárdenas te cuenta hoy en Levántate OK que un juez de Madrid ha pedido ir a Israel para investigar el contenido que robaron en el teléfono del presidente Pedro Sánchez con el programa informático espía Pegasus. Este magistrado quiere saber cuál es la información que le robaron al jefe del Ejecutivo y a los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente.

Se trata del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. Reabrió la causa que el Gobierno se apresuró a pedir que se le diera carpetazo, que se cerrara a toda prisa, para que no se supiera más al respecto y para no perjudicar a su aliado favorito, a Marruecos, que es presuntamente quien espió a todos.

A partir de ahora, el juez reabre la causa debido a la orden europea de investigación remitida por Francia. Y, a raíz de ello, ha pedido ir a Israel a visitar las instalaciones de la empresa NSO Group, que es la que fabrica el programa espía Pegasus. Les ha preguntado si es cierto que en la nube tienen toda la información volcada de cada uno de los Pegasus que han vendido, por ejemplo, al servicio de inteligencia de Marruecos.

El juez español ha hecho esa petición formal, la empresa parece que va a ceder, le dejará investigar a las instalaciones y quizá al fin sabemos con certeza cuáles son las informaciones, los secretos que le robaron al presidente Sánchez. A todo esto Javier Cárdenas añade: «Vamos a ver qué ocurre. Si le dan permiso, que esto a mí me parece tremendo, ya verás cómo van a poner todo tipo de pegas para que no pueda ir a Israel. Y luego, si esto es así, y este juez va para allá, ya veréis cómo, de pronto, Pedro Sánchez y su Gobierno cambian totalmente y dicen, no, no, no, no, nos hemos dado cuenta de que Palestina es un estado terrorista, no podemos apoyarlo, toda nuestra fuerza con Israel. Este tío es así, lo hemos visto. Con todo, como cuando decía nunca pactaré con los que mataban a mis compañeros. Venga, pactas con Bildu. Nunca pactaré con independentistas, pues toma con Esquerra y con Junts. Lo he dicho, éste es así. Es que lo fuerte es que son capaces, que es lo más fuerte de todo.»