En este espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas sigue «con las andanzas del ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Cárdenas recuerda que «ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación de la trama Koldo en el Senado, donde ha desvelado cómo fue su reunión con el ex asesor de José Luis Ábalos en Transportes y enlace de los conseguidores con el Ejecutivo».

En este sentido, se destaca que «Koldo me dijo que la compra había funcionado en su ministerio, no sospeché nada», ha manifestado Illa sobre aquel encuentro en el Ministerio, según informa OK DIARIO. «Se presentó (por Koldo García) sin cita previa. Por eso le vi, porque no es normal que un asesor de un ministro se presente sin cita previa. Hice lo que hacía en estos casos, le dirigí a los técnicos y no se compró nada», ha remarcado Illa, volviendo a sostener -como hizo el lunes en el Congreso- que nadie compró a la UTE de la trama pese a que sí resultó seleccionada por su Ministerio como «proveedora» oficial.

«Vi a una persona (por Koldo García) que dice que hay una empresa que ha suministrado material a su ministerio (por Transportes) y que ha funcionado y que ‘qué tiene que hacer para concurrir al acuerdo marco’, no le di… le di la importancia que tiene; ‘hay un procedimiento, sigue el procedimiento, vas a los técnicos’; y le remití a mi gabinete para que le indicara lo que tenía que hacer», ha relatado Illa. «Era un asesor de un ministro con el que trabaja habitualmente como responsables de Organización y teníamos buena relación, y lo zanjé y punto. No le di más vuelta, no vi nada que me llevara a sospechar nada», ha asegurado, afirmando que la reunión duró «unos minutos».

En el espacio de Cárdenas, se destaca que «además Illa, dice no tener relación alguna con una empresa de alcohol a la que le concedió 500 millones de euros y eso que eran vecinos. Que tendrá que ver una empresa de alcohol con mascarillas sanitarias, ¿por qué se les encarga a ellos y no a gente especializada? Pero hay más, el ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, pagó 36 millones de euros por la compra de 5.000 respiradores a la empresa Escribano Mechanical and Engineering S.L. que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos para las Fuerzas Armadas».

En el programa se recuerda que «en esa empresa era consejero Miguel Ángel Panduro Panadero, quien, en octubre de 2019, fue nombrado consejero delegado del operador satélite Hispasat, empresa con capital público en su accionariado. Se da la circunstancia de que Panduro fue, hasta 2022, vicepresidente del club de baloncesto madrileño Estudiantes, y vocal de su Fundación. Se trata del equipo al que estuvo vinculado como jugador el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su juventud. Sánchez, cabe recordar, es un gran aficionado a este deporte, como ha manifestado en distintas ocasiones».