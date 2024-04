En el espacio de Levántate OK, este lunes Javier Cárdenas explica en el espacio que «Cataluña sigue perdiendo empresas que se van a otros destinos: sólo en el primer trimestre del año, Cataluña ha perdido otras 84 sedes sociales, con 259 salidas y sólo 175 entradas. Algo que no ocurría con tanta frecuencia desde el procés, incluso las grandes empresas catalanas del Ibex 35 no quieren mover de nuevo sus sedes sociales para regresar a la región catalana, a pesar de las continuas presiones de Junts».

En el programa de Javier Cárdenas, se recuerda que «desde finales de 2017, Cataluña lleva un saldo negativo de 5.000 empresas; recordemos que en los nueve primeros meses del 2023 han abandonado Cataluña 679 empresas, una media de más de dos al día, y al finalizar el año este registro superó las 800 compañías».

En este sentido, en el programa de Levántate OK se destaca que «la sangría que sufre Cataluña contrasta con el músculo empresarial que ha adquirido la Comunidad de Madrid, que en el mismo período ha captado 1.750 empresas; otras comunidades beneficiadas fueron Aragón y Valencia, entre otras, aunque Madrid captó la mitad de las empresas que salieron de Cataluña durante el proceso independentista». «Casi cuatro mil sociedades se establecieron en nuestra región, según los datos del Colegio de Registradores y la primera razón, más allá de la debacle del procés, se encuentra en la política de bajos impuestos», se resalta.

«También hay otras razones, como la existencia en Madrid de unas infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica y estabilidad institucional. Muchas de ellas son grandes empresas y multinacionales», se explica en Levántate OK. Y se explica: «El separatismo ha logrado arruinar Cataluña con la puesta en marcha del proyecto independentista, además de haber roto la convivencia en la comunidad autónoma. Una realidad que ya pocos ponen en duda. No hace tanto tiempo, Cataluña era la locomotora económica de España, pero el secesionismo ha tirado por la borda toda aquella riqueza que tantos años costó levantar». «Empresas que se marcharon a otras regiones de España buscando seguridad jurídica y estabilidad institucional», se subraya.