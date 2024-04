En Levántate OK de este viernes, Javier Cárdenas se hace eco de la noticia que publica OKDIARIO, donde el administrador de la empresa que consiguió 1,3 millones de euros del Gobierno de Baleares, que lideraba Francina Armengol, por guantes y mascarillas que nunca llegaron a esa comunidad autónoma tuvo una empresa offshore en Panamá. La enésima chapuza del Ejecutivo de Armengol en la gestión de la pandemia pasa por confiar en una compañía que ya en 2020, en el arranque de la crisis sanitaria, protagonizó una polémica. El empresario valenciano responsable de Tyrval Import y Export SL, Jorge Manuel Tomás Romero, mantuvo durante casi dos décadas una sociedad opaca en Panamá llamada Jardines y Estructuras SA.

El Ejecutivo autonómico liderado entonces por el PSOE balear adjudicó más de 6,4 millones de euros a este empresario. Su empresa estaba ubicada en Valencia y su objeto social era la adquisición de material para algunas de las principales cadenas hoteleras, de retretes y grifos a máquinas de aire acondicionado, pasando por dotaciones médicas. De esos contratos, uno de 1,3 millones ha sido objeto de reproche por parte de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares. En pleno escándalo con la sociedad Soluciones de Gestión SL, cuyos contratos de ministerios y gobiernos autonómicos derivaron en comisiones que investiga la Audiencia Nacional, ahora se localiza otro contrato llamativo en Baleares. Tyrval Import y Export SL consiguió en total 6,4 millones euros de las arcas autonómicas en un momento crítico.

El Govern hizo uno de esos desembolsos, pero luego lo anuló al darse cuenta de que el material no cumplía con las leyes europeas. Este dinero no se ha recuperado y se añade a los 3,7 millones perdidos con la compra de mascarillas del caso Koldo, y, entre otras cantidades, a los 480.000 euros también perdidos por contratar a una empresa que no tenía permiso para volar a China.