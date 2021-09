Noelia de Mingo ha vuelto a ser detenida. Este lunes apuñaló a dos personas en la localidad madrileña de El Molar. La doctora asesinó a tres personas en la Jiménez Díaz en 2003. Fue juzgada y condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. La justicia la dejó en libertad en 2017 y ahora ha vuelto a intentar matar a dos personas.

Esto para Javier Cárdenas no tiene explicación: «Fue exonerada de culpa porque tenía un brote psicótico para lo que no hay cura. Comenzaron a levantar las medidas estrictas hasta una especie de tercer grado y le dieron la custodia de su madre, de 77 años y enferma».

«Era una mujer para la cual la medicina no tenía cura. Era una bomba de relojería y podría tener otro brote. ¿Cómo es posible que esta mujer no estuviera detenida bajo vigilancia? Se la endiñaron a la madre», denuncia el presentador en el programa Levántate OK con Javier Cárdenas.

Y pide depurar responsabilidades: ¿Por qué hay cosas que vemos cualquier persona de a pie y le cuesta tanto a las autoridades?, ¿qué tipo de justicia tenemos si no nos protege? No había cura para esa enfermedad. Debería haber un juicio contra los que permitieron que esta persona se fuera a su casa a ser vigilada por su madre», sentencia.