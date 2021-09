De manera urgente y a través de lectura única. Así es como el Parlamento Vasco ha sacado adelante una ley para sustituir la agencia estatal encargada hasta ahora de coordinar la reinserción social de los presos que cumplieran condena en el País Vasco. A partir del 31 de diciembre será una institución de nueva creación y totalmente dependiente del gobierno autonómico la que se ocupe de conseguir una de las mayores aspiraciones anunciada por el Gobierno vasco desde que supo que se le transferían las competencias penitenciarias: apostar por la implantación del cumplimiento de las condenas en régimen abierto.

Esta aspiración aparentemente progresista esconde tras de sí una realidad que no se pone de manifiesto en este tipo de debates y no es otra que la de que los mayores beneficiados por este tipo de iniciativas serán los terroristas de ETA que cumplen condena en el País Vasco. No es exagerado pensar esto, máxime cuando se revisan las votaciones de iniciativas como la creación de la agencia de reinserción, Aukerak, que se traduce como «oportunidades», y que sale adelante con los votos del PNV, EH-Bildu, el PSE y la marca vasca de Podemos, Elkarrekin. Precisamente desde EH-Bildu se ha defendido que este tipo de iniciativas va dirigida a «la reinserción de todos y cada uno de los presos» que desde el 1 de octubre pasan a depender directamente del gobierno Vasco.

Entonces habrá que fijarse en «todos y cada uno» de los internos que ahora debe reinsertar el sistema penitenciario vasco. Los últimos datos actualizados por parte de Interior apuntan a que en las cárceles vascas hay cerca de 1.300 reclusos. Pues dentro de esa cifra se ha roto un techo histórico. De los 186 presos de la banda terrorista que cumplen condena en toda España ya no queda ninguno en cárceles al sur de la Comunidad de Madrid, con lo que todos están a una distancia no superior a los 500 kilómetros del País Vasco, pero es que de ellos, 73 ya cumplen su pena en cárceles vascas, con lo que desde el traspaso de transferencias su destino inmediato y posibles salidas en libertad dependerán exclusivamente de un gobierno autonómico que ha conseguido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordene la mayor oleada de acercamientos de presos terroristas al País Vasco.

Casi 100 presos acercados

Tanta prisa tenían los socios del Gobierno Central en acometer estas nuevas competencias que la urgente creación de esta agencia de reinserción vasca llega solamente horas después del último traslado masivo de terroristas condenados autorizado por Marlaska: siete terroristas de ETA más irán al País Vasco y dos más a Navarra, comunidad autónoma que desde el entorno abertzale se usa como delegación vasca y destino predilecto de terroristas penados siempre que no puedan regresar a su comunidad autónoma. En Navarra hay un total de 16 presos terroristas.

Los partidos que han votado en contra de la creación de la nueva agencia de reinserción, PP-Ciudadanos y Vox, han asegurado no apoyarla por las prisas en su aprobación, falta de información y las dudas que les genera el aserto de que todos los presos son reinsertables. Y una vez más ahí la piedra de toque es el terrorismo.

Desde la Asociación de Víctimas del terrorismo se asegura que este 1 de octubre representa el final de la política de dispersión con cientos de crímenes de ETA por resolver y con muchos otros pendientes de compensar con el cumplimiento de sus correspondientes condenas. De todos los presos acercados al País Vasco en los últimos años, casi un centenar, 97, se corresponden con 216 atentados en los que hubo 296 víctimas. Con este saldo es mucho más complicado hacer comprender que todos los presos del País Vasco pueden salir en breve en libertad, pero desde el 1 de octubre será sin duda mucho menos complicado.