Hoy, 11 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en un manto de nubes que dará paso a lluvias y chubascos generalizados. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente al final del día, mientras el viento moderado soplará del noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y viento fresco

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias persistentes. Desde la madrugada hasta el mediodía, la probabilidad de chubascos es alta y el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente en las horas más frías.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua, manteniendo el ambiente cargado y húmedo, con niveles de humedad que rondan el 90%. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 20:49, la temperatura descenderá, dejando una noche fresca que invitará a buscar abrigo. Así, el día se cerrará con un aire de melancolía, típico de las jornadas lluviosas en la ciudad.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 14 grados, mientras el viento sopla del norte a 30 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y rachas de viento que podrían superar los 50 km/h. La temperatura máxima se quedará en 17 grados, pero la humedad, que alcanzará el 90%, hará que la sensación térmica sea más baja. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un tiempo cambiante.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una sensación de humedad que hará que el ambiente se sienta pesado. Con una probabilidad de lluvia del 100% desde la madrugada hasta el mediodía, es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 17°C y el viento del norte soplará con una velocidad media de 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fresca de lo habitual.

A medida que avance la tarde, la lluvia persistirá con la misma probabilidad, manteniendo el cielo cubierto. La temperatura se mantendrá en torno a los 13°C y la sensación térmica podría descender a 11°C. Con el sol ocultándose a las 20:50, Guecho disfrutará de unas 13 horas de luz, aunque el día será fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Santurce: cielo nublado con lluvias ligeras

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera lluvia, aunque de forma ligera, acompañada de un viento moderado que podría alcanzar ráfagas notables.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la frescura del aire.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 13 grados en la madrugada y que apenas alcanzarán los 17 durante el día. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede bajar hasta los 9 grados.

A medida que avance el día, el tiempo no mejorará y la lluvia se intensificará por la tarde-noche. Con vientos del norte que soplarán a 25 km/h, es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o buscar actividades bajo techo.