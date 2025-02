Zapatero: enséñanos tu patrimonio

En los últimos días hemos conocido que a las hijas del gran Rodríguez Zapatero les va muy bien por Venezuela. Ese régimen, ladrón de elecciones y asesino, sigue torturando en sus cárceles a miles de ciudadanos que sólo piden pan y libertad.

Me alegro por las hijas del gran blanqueador de los genocidas y siento profunda indignación por lo que acontece en una tierra tan española y en donde tanta buena gente conozco, incluidos desaparecidos que vaya usted a saber si continúan vivos.

Si las noticias sobre las hijas de Zapatero y sus empresas venezolanas son ciertas, quizá el secreto de la esfinge (la fortuna zapateril) pueda resolverse de una vez por todas. Tengo amigos comunes entre el leonés que no es de León y este servidor. Alguno de ellos, de procedencia navarra, me asegura que ZP anda boquerón y que pruebas tiene. Pudiera ser; pero el pueblo llano que le da cien vueltas al presidente que hundió España (en todos sus órdenes, económico, social, político, institucional) sostiene que no puede ser chico de los recados de Maduro (incluso, ante la Unión Europea como ha denunciado Felipe González) gratis. Se entiende. Debe ser muy duro representar a cambio de nada a un régimen que roba elecciones, asesina y tortura a sus nacionales, mata de hambre y miseria a sus ciudadanos.

Como el personaje hasta me hace gracia, porque básicamente se cree lo que no es, llevo insistiendo que aclare de qué vive y cuál es su patrimonio. De lo contrario, su leyenda negra continuará aumentando y llegará un día en que la cuerda –vuelve a decir su antiguo jefe González– terminará por romperse.

Lo de las niñas, enhorabuena ZP.