Zapatero, acogotado, enseña su negra cara

Por fin, el singular Zapatero, el hombre de la media docena de caras, se presentó ante el Senado dispuesto a reivindicarse a sí mismo, y a demostrar ante todo y todos, que considera a los españoles como tontos de baba.

De toda su nerviosa, agresiva y agitada comparecencia, lo único que aclaró es algo tan obvio como que durante una década compadreó con un régimen asesino, liberticida y ladrón como el chavismo-madurismo. El resto fueron trolas de alta intensidad para parvularios asustados.

Decir, como dijo, que no reconocía la autoridad de la Comisión senatorial que le interrogaba para enjuiciar sus capacidades políticas, es lo más tosco y grosero que he oído en sede parlamentaria desde 1977. ¿Acaso ZP no utiliza coche oficial pagado por los contribuyentes? ¿Acaso el otrora místico zapateril no va siempre rodeado de policías a sueldo de los españoles? ¿Acaso no cobra sus buenos euros como ex presidente y miembro del Consejo de Estado?

A estas alturas de la película caribeña del otrora osito leonés, el pueblo llano ha concluido esto respecto del personaje que durante su mandato presidencial dejó España tan arrasada como un solar, lo siguiente: