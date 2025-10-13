Ya tienen bastante los médicos como para apuntarse a cursos chorras

Ahora le ha dado al PSOE por inspeccionar a los médicos para saber si hacen los cursos voluntarios de lenguas cooficiales para «mejorar su capacidad de atención en la lengua propia del territorio», una demanda de las formaciones separatistas que mantienen políticamente vivo a Pedro Sánchez. De modo que la voluntariedad se convierte en otra cosa por la vía de presionar a los facultativos. Y es que el PSOE defiende que el manejo del catalán, vasco, gallego o valenciano permite una «comunicación efectiva entre pacientes y profesionales sanitarios» que consideran «clave para un diagnóstico preciso, una atención adecuada y un trato humanizado». Eso sí, al español lo tienen vetado.

Porque esa comunicación efectiva entre médicos y pacientes se rompe cuando a los facultativos se les obliga a saber vasco o catalán para ejercer en la sanidad pública, cuando perfectamente podrían alcanzar una comunicación efectiva en español. La estupidez argumental del PSOE es de aurora boreal, pues insiste en que, de no conocerse la lengua cooficial, se puede generar «una barrera en la asistencia». A ojos del PSOE, esto provocaría la «incomprensión en el paciente, dificultades en la transmisión de síntomas o instrucciones médicas y, en consecuencia, una merma en la calidad del servicio». E incluso subrayan que «la capacidad de expresión en la lengua propia puede influir de manera significativa en la confianza y la efectividad del tratamiento».

Chorradas, porque la efectividad del tratamiento no depende de la lengua en la que se comuniquen médico y paciente y, en todo caso, el mejor idioma para comunicarse en España es el español. Que el Gobierno se plantee «evaluar de forma periódica la implementación y efectividad de estos planes formativos» controlando si los médicos hacen los cursos voluntarios es una forma inadmisible de presionar a unos profesionales que ya tienen bastante carga de trabajo como para perder el tiempo en chorradas que no llevan a ninguna parte.