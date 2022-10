Vuelve Alemany, el gran despreciado de los americanos

He aquí uno de los grandes misterios que aún no se han conseguido resolver: el porqué del olímpico desprecio de la propiedad americana hacia Mateu Alemany. Dado que no lo conocen no cabe ninguna duda de que se debe a algunos informes negativos que habrán recibido sobre él, pero incluso cuando Molango fue despedido y el mallorquín estaba desligándose del Valencia su nombre nunca fue tenido en cuenta. ¿Quién está empeñado en desacreditarle? No faltan candidatos, desde luego. Ni aquí ni fuera de aquí.

Maheta Molango se entrevistó una vez con él. Fue para decirle que su entrenador le había pedido a tres jugadores del Valencia -Salva Ruiz, Jason y Rubén Sobrino-, pero que no tenía ninguna intención de complacerle porque él tenía otros objetivos (Kubo y Cucho Hernández). Alemany alucinó en colores porque no entendía por qué había ido a verle.

Ese fue y ha sido hasta ahora el único contacto de la propiedad americana con Mateu Alemany. Ni este verano ni en el pasado mercado de invierno, cuando ya fichaba jugadores para el Barcelona, el Mallorca le ha pedido nada. Sorprende muchísimo porque es seguro de que hubiera sido bien atendido. Collado, por ejemplo, parece un futbolista que aquí hubiera encajado bien, pero hay otros. Da igual. Nunca se pidió a ninguno.

Mateu Alemany volverá hoy a Son Moix con el Barcelona. Al menos eso es lo que se espera, a falta de confirmación oficial. No encontrará a ninguno de los propietarios, sino a los ejecutivos que estos han puesto aquí. ¿Es todo un problema de celos de los cargos intermedios? ¿Temieron en su día que les pudiera quitar el puesto? Evidentemente ahora está en una órbita muy diferente pero, como la pregunta sigue en el aire: ¿por qué este desprecio?