Estoy más que a favor de la vacuna contra el coronavirus, como casi todes, pero ¡ay! ¡qué bonito sería que al igual que se ha desarrollado un remedio contra el Covid se trabajara y hallara uno similar contra la imbecilidad! Una patología con carácter de pandemia en España, no obstante, no se acongojen, amigues, no es contagiosa sino que se trata de una vulnerabilidad de nacimiento en casi la totalidad de los casos.

Les explico: el mal de la imbecilidad hace referencia a una forma grave de estulticia situada entre la debilidad mental y la idiotez, que corresponde a esas personas donde las ideas, siempre provenientes del exterior, penetran por sus sentidos y atraviesan su hueca mollera como flechas, sin encontrar resistencia alguna que amerite reflexión

De encontrarse tal vacuna, el parlamento, de manera unánime, expresaría su preocupación y su pesar por las inciertas consecuencias de semejante hallazgo.

“¿Un país entero sin imbéciles?” resonaría en todos los despachos de las principales formaciones políticas: “Tendremos que estar unidos y trabajar juntos sobre los numerosos cambios que la Administración tendrá que acometer con vistas a gestionar una sociedad sin imbéciles”.