TVE, dinastías en la televisión del régimen

Hay unanimidad entre los más objetivos analistas de la cosa que con una radiotelevisión estatal pública como la actual RTVE es imposible ir a unas elecciones en condiciones de igualdad. Tengo para mí que su máximo responsable, José Pablo López, un estajanovista en estado puro, no ve la tele que Sánchez ha puesto en sus manos.

Esa empresa pública que deglute a dos carrillos inmensos caudales de dinero del contribuyente a mayor honra y enriquecimiento de productoras y comunicadores amigos, caso de Cintora –3.100 euros diario, sin ir más lejos– o de la susodicha productora La Cometa, de sus amigos Gerardo Iracheta/Rosa Díaz. En el fondo, lo de La Cometa, productora de Mañaneros, el programa más antiPP y el más bulero de toda la parrilla, !qué ya es decir! En ninguna televisión pública de la UE sobreviviría un programa de tal calaña, con señuelos falsos objeto de entrevista, entre otros hechos perpetrables.

«La televisión del régimen», término acuñado por uno de sus deudos acaudalados, el hijo de Pilar Miró, lucha denodadamente, utilizando todo tipo de argucias para impedir que su «régimen» pueda encontrar una alternativa democrática al statu quo sanchista. No puede haber nada más antidemocrático que ello. Luchan con dinero público porque sus gestores saben que les va la vida profesional y económica en ello, sobre todo después de lo perpetrado en los siete años y medio y, especialmente, tras el asalto el mismo día de la Dana por parte del conjunto de la izquierdona/separatista. ¡Si hasta han negado día sí y día también que existiera el caso Cerdán, arremetiendo contra los medios profesionales que han husmeado en el detritus.

Cierto es que parte de esa responsabilidad la tiene la oposición política, incapaz de plantar cara a TelePedro, cuyos gestores mandados por Pedro Sánchez, el sátrapa monclovita, el jefe de Cerdán, Leire y Ábalos, se ríen a la cara de Génova 13. Probablemente, serán los mismos que seguirán en El Pirulí si es que Feijóo alcanza alguna vez (ellos no lo creen) al poder.

Insisto: no hay ni un solo país de la UE que tenga una radiotelevisión pública tan escasa democráticamente y tan mediocre culturalmente. Verbigracia. Cintora afirmó esta semana que la Ley de Vagos y Maleantes era producto del franquismo para matar homosexuales e izquierdistas. Resulta que la misma fue aprobada en 1933 con don Manuel Azaña como presidente del Gobierno. ¡Que aumenten el sueldo a Cintora que sumar a los 3.100 euros diarios que se levanta en detrimento de hospitales, escuelas y dependencia!

Luego viene lo de las dinastías en RTVE. Las redes sociales se llevan las manos a la cabeza porque han descubierto que un joven Fortes Jr ya exhibe micrófono de la tele pública que le dará puntos para cuando se convoquen oposiciones internas (sic) y acceda a plaza fija. No es la única dinastía que aspira a garantizarse un sueldo de por vida. ¿Recuerdan aquellas oposiciones filtradas por UGT entre sus afiliados y amigos? ¡Increíble!

PD. Entiendo que José Pablo López no esté preocupado por su futuro. Siempre tendrá la universidad privada dirigida y regentada por los Legionarios de Cristo Rey, en cuyas aulas también imparte clases Aznar. Ayuso les ha concedido, presuntamente, 3,3 millones de ná. Recordarán que el mexicano padre Marcial Maciel, duramente condenado por el Papa Ratzinger por abusar sexualmente de 60 niños, fue castigado por el Vaticano a dedicar al resto de su vida «a la penitencia y la oración».