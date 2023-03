Del creador de vamos a dar «un toque a los jueces» llega «a ti qué más te da». Yo creía que ese tipo de frases sólo podían salir del típico adolescente con el día cruzado, del ‘machopiscinas’ de turno, o de la guapa del insti cuando por fin te atreves a preguntarle que qué va a hacer el sábado. Pero no, la frase es de un diputado, y encima portavoz de un grupo parlamentario. Ése es el nivel, ése es Patxi López.

Ése es el nivel, con permiso de Irene Montero y de Tito Berni, que por algunos sitios se exige para ser diputado y además, portavoz. Y ese «a ti que más te da» (hoy) o «a ti que te importa» (ayer) son las respuestas a los periodistas que le preguntan en rueda de prensa por lo que no quiere que le pregunten.

A lo mejor espera que, con la que hay liada en su casa, le pregunten por el próximo minidocumental de Sánchez, el humano. Pues sí, Patxi, sí que nos da. Cuando hay sospechas de corrupción y de que uno de cada cuatro diputados del PSOE puedan estar en el club de Tito Berni, nos da y mucho. Y por eso los periodistas te van a seguir preguntando qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde. Ése es su oficio. Y luego contárnoslo.

Te gustaría más que te preguntasen por las cosas chulas que hace el Gobierno; pero ya ves, preguntan lo que, según tú, no importa. Es lo que tiene la prensa, ésa que os gustaría controlar con leyes y que a veces lo conseguís con subvenciones.

Pero mientras quede algo de prensa libre, sería mejor elegir un portavoz que no pierda los nervios y sepa contestar manzanas, traigo; es igual de insultante, pero al menos resulta más educado. Como tú no sabes decirlo y los nervios te delatan, al menos te queda que eres del PSOE, eso siempre cuenta. No sé qué habría ocurrido si tu frase la hubiera dicho un portavoz de la derechona, facha y gañán sería lo menos que se oiría.

Y mientras, siguen las rebajas a agresores sexuales, cambian el currículo de magisterio para que los futuros maestros dediquen menos tiempo a las matemáticas y más a la didáctica sexual, y la única política económica del Gobierno sigue siendo subir impuestos, gastar a cuenta de Europa o con deuda y los pucheritos de la ministra Calviño cuando, oh sorpresa, Ferrovial se marcha. Esto es, sencillamente, otra semana más de sanchismo. Hasta la próxima.