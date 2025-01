¿También encontró David Sánchez «en Google» su puesto en el Teatro Real?

Si el hermano músico del presidente del Gobierno encontró trabajo en la Diputación socialista de Badajoz de pura casualidad, buscando «en Google», como declaró ante juez, la pregunta siguiente no es baladí: ¿Su puesto de asesor en el Teatro Real también lo encontró en «Google? Y es que OKDIARIO informa hoy que David Sánchez y el presidente del Teatro Real mantuvieron contactos que desembocaron en la firma de un convenio entre esta institución cultural y la Diputación de Badajoz. El acuerdo, que se cerró en los primeros meses de 2019 -con Pedro Sánchez ya asentado en la Moncloa- , se promocionó con satisfacción por ambas partes, destacando su intención de «reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural» fundamentalmente a través del programa Ópera Joven, que dirige Sánchez en la Diputación. Casualmente, tras la firma de ese acuerdo ocurrió que el Teatro Real fichó a David Sánchez como miembro de su «consejo asesor».

Un puesto que ocupa, de forma inédita, entre representantes de museos, universidades y otras instituciones de prestigio. No es un dato menor que el hermano del líder socialista aparezca como representante de la Diputación de Badajoz -presidida por el PSOE-, la única administración regional que tiene asiento en el consejo.

O sea, recapitulando: el hermano músico de Pedro Sánchez encuentra un puesto de trabajo, generosamente pagado, buscando ofertas de empleo en «Google» y, por aquellas cosas de la vida, termina siendo designado consejero asesor de una institución de reconocido prestigio. La historia de David Sánchez podría titularse De «Google» al Teatro Real», un caso inédito en el mundo. Imaginen ustedes: de no tener trabajo a terminar en la élite de la intelectualidad. Y eso por ser David Sánchez y no por ser el hermano de Pedro, presidente del Gobierno. Con independencia de cuál sea el horizonte penal del músico, lo que no puede ser es que piensen que nos chupamos el dedo.