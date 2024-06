Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 9 al 15 de junio

SUBE: Carlos Alcaraz

Ese muchacho que, cuando sólo tenía 15 años, ya soñó con ganar el más prestigioso torneo de tenis, el Roland Garros, y lo consiguió el pasado fin de semana con 21, tras una remontada ante el alemán Alexander Zverev, el cuarto del mundo, después de 4 horas y 19 minutos. Se trata del décimo español en conquistar este prestigiosísimo trofeo con Rafa Nadal 14 veces y Arantxa Sánchez Vicario, 3. «Me tatuaré la Torre Eiffel en el tobillo izquierdo», ha declarado.

SUBE: Rupert Murdoch

El magnate propietario de la cadena Fox News Sky y de los periódicos The Times, y The Sun, quien, a los 93 años cumplidos, se siente tan joven como para volverse a casar por… ¡quinta vez!, en este caso con una joven rusa de 67 años, de profesión bióloga molecular jubilada, después de divorciarse de su cuarta esposa, la ex modelo Jerry Hall, ex mujer de Mick Jagger con la que estuvo casado seis años.

SUBE: Carlos Herrera

El querido compañero, director del programa Herrera en Cope, de larguísima y exitosa trayectoria, ha sido investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Elche, la tierra donde nació su esposa, recibiendo los atributos que le califican como tal doctor: el birrete, el anillo, el libro de la Ciencia y la Sabiduría y los guantes blancos. «No hay libertad sin prensa», reivindicó en su discurso.

BAJA: Francina Armengol

La peor presidenta del Congreso de los Diputados que ha habido en la democracia y como tal la tercera figura del Estado, por su sectario comportamiento como «una mera terminal de Ferraz». Su actitud, su vulgaridad y su falta de institucionalidad repele a la opinión pública. ¡Señora, compórtese y no mienta! Reconozca, humildemente, sus errores. Dudo que lo haga.