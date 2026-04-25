Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 18 al 24 de abril

SUBE: León XIV

Actual pontífice por responder con contundencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en sus redes sociales declaró que el Papa «demostró ser débil», cuando reconoció que no tiene miedo al mandatario norteamericano y que él no hace política. El conflicto comenzó hace unos días cuando el Papa aseguró que la amenaza de Trump de aniquilar a Irán «no es aplicable». La respuesta del presidente fue una letanía de insultos, cuestionando su autoridad moral, desacreditando su liderazgo religioso e insinuando que lo eligieron para gestionar mejor la relación con él. Con tal motivo, León XIV ha recibido numerosos mensajes de solidaridad del presidente de Italia, Sergio Mattarella, de la primera ministra Meloni e incluso de Salvini, quien declaró: «no es inteligente atacar al Papa con todo lo que está haciendo por la paz». Trump critica a León XIV porque no entiende que Irán constituye una amenaza nuclear y no debe hablar de guerra porque no tiene ni idea de lo que está pasando, mientras el Papa se posiciona como contrapeso moral ante el unilateralismo de Washington en una tensión inédita entre el Vaticano y la Casa Blanca. «La legitimidad de la autoridad no depende de la fuerza económica», ha declarado el Papa, sino de «la sabiduría y la virtud con la que se ejerce».

SUBE: Juan Carlos Peinado

Titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por comparar, con toda la razón, las actuaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las del rey Fernando VII, en el auto en el que propuso juzgar a Begoña, la esposa del ejecutivo presidencial, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Su Señoría señala que esta conducta es más propia de regímenes absolutistas que quizá habría que remontarse al corrupto reinado de Fernando VII para encontrar un equivalente. Ya que la mayor corrupción de ese rey no se limitó a un solo evento, sino que fue un sistema estructural de desvío de fondos públicos y tráfico de influencias gestionado a través de su entorno más íntimo. El patrimonio personal del monarca se gestionaba al margen del erario público para financiar mejor sus caprichos y los de su camarilla, como fue la compra de los navíos rusos, toda una flota de barcos en estado de putrefacción por las que Fernando VII pagó una fortuna por naves que resultaron inútiles para frenar la independencia de las colonias americanas, mientras los intermediarios se enriquecían. ¿No les suena, así por encima, el tema de las mascarillas? Quienes gobernaban no eran los titulares de los ministerios, sino sus amigos y confidentes que vendían cargos públicos, sentencias judiciales y favores reales al mejor postor, institucionalizando el soborno en la corte. Resumiendo, quebró la Hacienda Pública y el soberano pasó a la historia como el «rey felón».

BAJA: Begoña Gómez

Por pedirle al juez Peinado que no siga avanzando en el procesamiento con jurado contra ella. Según la dama, ese proceder vulneraría el derecho de defensa de la esposa del presidente del Gobierno. En su opinión, el instructor «está saltándose trámites previstos en la Ley del Jurado». Por su parte, el juez Peinado recibió el apoyo de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de Badajoz frente a descalificaciones procedentes de quienes ostentaban cargos en el Ejecutivo, cuestionando la independencia judicial en referencia a los ataques del impresentable ministro de Justicia, Félix Bolaños. ¡Vaya desvergüenza, dando clases a los jueces!

SUBE: Octavio Mulet

Prestigioso doctor y cirujano general y coloproctólogo, experto en cirugía perianal, que intervino con éxito al gran matador de toros José Antonio Morante de la Puebla, tras la gravísima cornada que recibió en el glúteo del toro Clandestino de 512 kilos de la ganadería salmantina de los Hermanos García Jiménez, el pasado 20 de este mes de abril, cuando toreaba en la famosa plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Apenas había comenzado la faena cuando, toreando de capa, tuvo la impresionante cogida. El cirujano tuvo que «reparar la pared rectal y el aparato esfinteriano, a causa de la trayectoria de 10 centímetros que lesionó musculatura esfinteriana anal con perforación en cara posterior del recto de 1,5 centímetros».