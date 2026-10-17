Sube & baja, por Jaime Peñafiel: semana del 10 al 16 de octubre

SUBE: El Papa León XIV

El papa León XIV, sorprendentemente, el pasado 11 de octubre durante la oración del ángelus anunció que se iba a someter a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar que parecía estar en una fase muy temprana y bien localizada. A consecuencia de ello, el Santo Padre fue intervenido en el Hospital Gemelli, donde le encontraron un adenocarcinoma pulmonar, y lo curioso es que la técnica utilizada con el robot es de origen español. Los últimos partes médicos dicen que su recuperación está siendo rápida y positiva.

Las preocupaciones del Papa no siempre tienen que ser apostólicas, sino populares y humanas. La última que se ha conocido hace unos días antes de su operación ha sido su preocupación por los jóvenes que ya no se casan. El Papa ha pedido a los obispos que se pregunten cuál es la razón para que no lo hagan por la Iglesia. Se trata de una interpelación realizada en el Aula Pablo VI del Vaticano, con motivo de la reunión internacional bajo el lema A diez años de Amoris laetitia: «Necesitamos el lenguaje adecuado que nos ayude a llegar al

corazón de los jóvenes apelando a su capacidad de generosidad, compromiso,

amor e incluso heroísmo, invitándoles a afrontar el reto del matrimonio con entusiasmo y valentía». El viaje a América, visitando Uruguay, Argentina y Perú, tan ligado a este último país como misionero agustino y más tarde como obispo de Chiclayo, sigue manteniéndose del 6 al 17 de noviembre… Por ahora.

BAJA: Rafa Jódar

Rafa Jódar, el famoso tenista madrileño de 20 años, actual número 13 y segundo mejor español del ranking ATP, es un jugador temperamentalmente «siempre caliente» (Alejandro Ciriza dixit) que demuestra cuando juega en medio de máxima tensión sus malos modos, como se ha podido ver en el Masters 1.000 de Shanghái. En el primer game del segundo set, tras perder el break point, se le oyó gritar al recogepelotas: «Dame la puta toalla, coño». El juez de silla, Jimmy Pinoargote, ecuatoriano, escuchando la frase en español, no lo dudó, aplicándole un warning por conducta antideportiva. El muchacho debería templarse un poco y tener otros modales. Ejemplos, tiene.

BAJA: Katie Zacharia

Katie Zacharia, la ya ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, una abogada que jamás se colegió, que ha dado pie a una catarata de comentarios por su carente dominio de la oratoria y que ha caído tras solo tres días en el puesto. «En su primera comparecencia se la vio incómoda», según el compañero Iker Seisdedos, tratando de esconder los nervios, concentrada en los papeles, evitando la mirada de los reporteros durante los catorce minutos que duró la rueda de prensa en los que no fue capaz de responder a las preguntas de los periodistas. Hasta tuvo un lapsus al decir: «Mi presidente… Perdón, mi esposo». Cosas veredes.

BAJA: Montse Mínguez

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, que aparecía el pasado 2 de octubre en el Congreso de los Diputados como «leona de Castilla» a pesar de haber nacido en Lérida, con una apabullante intervención, violenta e incalificable, visto lo visto: «Vamos a ser claros, caretas fuera… Porque aquí de lo que se trata es de fondos buitre o de familias, de la especulación o de apoyar a la mayoría social”. Más que hablar, escupía las palabras. Y hete aquí que días después se publica a qué se dedica Sergi Vélez, su compañero del alma, compañero: nada más y nada menos que al negocio inmobiliario, gestionando un entramado empresarial con más de 30 pisos en su haber. Y no hablemos del otro escándalo cuando fue concejala de Economía en el Ayuntamiento de Lérida. ¿Se puede tener más desfachatez y desvergüenza?