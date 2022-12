Un sinvergüenza de altos vuelos

Todavía tendrá la caradura de justificar que su presencia en el concierto de Joan Manuel Serrat en Barcelona se debe a su apoyo a la cultura y, en consecuencia, defender que su viaje es de carácter oficial. Ni así tendría justificación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya vuelto a echar mano del avión presidencial y del helicóptero Super Puma para hacer un viaje Madrid-Barcelona en compañía del ministro Miquel Iceta con el fin único de asistir a un concierto musical.

El nepotismo del jefe del Ejecutivo no tiene límites; tampoco su hipocresía, porque mientras se erige en abanderado del ecologismo no escatima gastos de combustible para hacer un trayecto de apenas 600 Km. Concretamente el modelo de Falcon que utiliza el Gobierno de España consume 1041 litros de queroseno y dos toneladas de CO2 por hora de viaje. Cabe decir que el trayecto en avión entre Madrid y Barcelona tiene una duración de 1 hora y 15 minutos. Pero como Pedro Sánchez tiene un concepto muy particular de la austeridad se comporta como un auténtico jeque y dilapida alegremente el dinero público. Que el presidente pretenda asistir a los conciertos de despedida de los escenarios de Serrat entra dentro de lo normal, pero sólo desde una interpretación muy, pero que muy ancha de lo que es un acto público puede justificarse que Sánchez haya hecho uso de un Falcon y de un helicóptero Super Puma para viajar a Barcelona. Es esa manipulación recurrente de lo público lo que convierte al jefe del Ejecutivo en un político sin escrúpulos, situado por encima del bien y del mal. La ejemplaridad en política es una obligación, pero para Sánchez la ejemplaridad gira en torno a su ombligo en una portentosa exhibición de chulería. En un momento en que los españoles tienen que hacer enormes sacrificios para llegar a fin de mes como consecuencia de la crisis derivada del brutal incremento de los precios, gestos tan soberbios y altaneros como el del presidente constituyen una intolerable afrenta. Subirse a un Falcon y a un helicóptero para viajar a un concierto en Barcelona constituye un soberbio y carísimo ejercicio de petulancia propia del personaje