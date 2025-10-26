Secretos españoles «clave» esperan en Venezuela

Tras muchas semanas exhibiendo Washington su más que demostrado poderío militar en un escenario donde se habla español, todo podría indicar que la hora H estaría a punto de llegar. Durante 26 años, tras la llegada al poder del chavismo como punto de lanza del «socialismo del siglo XXI» (una forma simulada de denominar al comunismo), Venezuela ha sido el otro escenario en el que se ha desenvuelto la política española. Un eje Madrid-Caracas repleto esencialmente de intereses políticos intrínsecamente unidos a los económicos, donde el petróleo venezolano compró voluntades y alineamientos.

Hasta el momento, rumores, muchos. Dimes y diretes ad hominem a mansalva. Hechos probados, pocos. Por eso es tan interesante que en la más que probable caída del régimen en aquel país caribeño nos permitan conocer estrictu sensu todas las circunstancias respecto a las andaduras de personajes definitivos como Rodríguez Zapatero, José Bono, José Blanco, Miguel Ángel Moratinos y otros. Y, sobre todo, qué tuvieron que ver con el chavismo Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y, de paso, el «nex0o corruptor» Víctor de Aldama. Además, empresarios con vitola española que a la chita callando han hecho «las Américas» en aquel maravilloso país hoy completamente destrozado tras 26 años de comunismo bailado a ritmo de represión, robo y asesinatos. Se comprende el nivel de nerviosismo entre ese sector empresarial que suele comer y cenar en los lujosos restaurantes del madrileño barrio de Salamanca.

Parece ser que el Pollo Carvajal, ex jefe de la policía política bolivariana, ya ha cantado lo suficiente en Estados Unidos como para ir abriendo boca.