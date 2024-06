Sánchez ya no sabe cómo seducir a ERC

Muy mal lo tiene que ver Pedro Sánchez para que, ante la cada vez más remota posibilidad de que ERC facilite la investidura de Salvador Illa, haya decidido mostrarles a los dirigentes de esquerra, que abandonarán la política tras el estrepitoso fracaso electoral, su disposición a buscarles una salida profesional a través de las empresas públicas y las participadas. Esto es, con dinero público pretende «comprarles» su compromiso de hacer todo lo que esté en sus manos para que Illa sea elegido presidente de la Generalitat. A medida que pasan los días y con el reloj ya en marcha, las negociaciones parecen haber entrado en un callejón sin salida, de modo que si el 26 de agosto no hay presidente de Cataluña habrá que volver en otoño a las urnas, algo que añade aún más incertidumbre a la ya incierta legislatura que trata de capear, contra viento y marea, el presidente del Gobierno.

Que Sánchez haya decidido seducir a ERC con puestos de relumbrón en las empresas públicas es, por encima de todo, una suprema demostración de impotencia. Pese a que se comprometió a acabar con las puertas giratorias -«hay que cerrarlas», dijo- no ha hecho otra cosa que colocar y recolocar a todos sus ex colaboradores y amigos en empresas como Correos, Paradores o Senasa. En todos estos casos han ido a recalar personas cercanas a Sánchez y el PSOE, pero también a políticos de otras formaciones con las que el PSOE tiene intereses en común. Por ejemplo, Joseba Andoni Aurrekoetxea, ex alcalde de Portugalete, del PNV, fue agraciado con el cargo de consejero de Enagás, con sede en Madrid. Y hay muchos más.

Más allá de la utilización perversa que hace Sánchez de las empresas públicas -convertidas en su coto privado y utilizadas como moneda de cambio por meros intereses partidistas- en esta ocasión el ofrecimiento del presidente a ERC parece que no dará resultado. O sí, que ya se sabe que Sánchez, como buen tramposo, siempre tiene un as en la manga.