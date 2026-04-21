Sánchez ya no respeta ni a los muertos

La prueba evidente de que al Gobierno de Pedro Sánchez no le importa la dignidad ni la memoria de las víctimas y que todo es una maniobra de agitación social para elevar la tensión de la masa de votantes de izquierdas es que el Ejecutivo ya ha acordado con RTVE la emisión de un documental sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos para justificar un gasto que sólo pide el 0,56% de los descendientes. Los últimos datos muestran que el Gobierno sólo ha recibido 190 peticiones de recuperación de los 33.833 restos de personas de ambos bandos de la Guerra Civil. O sea, las exhumaciones sólo han sido reclamadas por un pequeño porcentaje de potenciales demandantes y, sin embargo, el Gobierno ya ha ordenado a la televisión pública la difusión de un documental «sobre la cripta del Valle de Cuelgamuros». El objeto de esa programación es «la difusión audiovisual del proceso completo de las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, desde el inicio hasta la entrega a los familiares». Resulta verdaderamente indigno que, para un proceso de exhumaciones como este, el Gobierno no haya pedido, como parecería lógico, el permiso de las familias. Por una elemental cuestión de sentido y sensibilidad, un acto tan íntimo no puede prestarse a un aquelarre mediático como el que pretende RTVE a instancias del Ejecutivo socialcomunista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, a través de su secretaría de Estado de Memoria Democrática, va a proveer de información histórica, técnica y científica. Para ello, va a poner en marcha un órgano asesor cuyos miembros se encargarán de aconsejar al ente público sobre cómo proceder a la grabación, si bien RTVE se reserva la decisión última que, obviamente, será la que decida el Gobierno. En definitiva, Sánchez quiere convertir algo que por su naturaleza es de carácter marcadamente privado en un gigantesco instrumento de propaganda. Y es que ya no respeta ni a los muertos.